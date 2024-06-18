Кадеты из Луганска провели каникулы в Самаре

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В течение недели 30 ребят, учащихся в Луганском кадетском корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова, гостили в Самарской области. Здесь для них были организованы насыщенные культурно-развлекательная и спортивно-оздоровительная программы.

Поездка состоялась благодаря организациям, входящим в состав Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП). Мероприятия были организованы при поддержке регионального отделения Народного фронта и финансировались без государственной поддержки за счёт благотворительных пожертвований и спонсорских средств.

«Это уже вторая поездка детей в Самару: в том году мы принимали ребят из приграничных территорий, а в этот раз показывали красоты Самарского края ребятам, которые решили посвятить свою дальнейшую жизнь военной службе. Поездка состоялась благодаря спонсорской помощи предприятий, входящих в состав Ассоциации. Хочется поблагодарить депутатов Государственной Думы Александра Хинштейна и Антона Гетта, которые выступили инициаторами поездки и помогли с логистикой, а также региональное правительство и лично врио губернатора региона Вячеслава Федорищева за оказанную помощь в посещении ребятами знаковых для Самарской области мест и событий», – рассказал президент ПАССП Алексей Пальгов.

В свои каникулы ребята побывали в Борском районе, Самарском цирке, на экскурсии по судостроительной верфи «Нефтефлот», прокатились на колесе обозрения и отправились на скоростном судне «Валдай» в Ширяево и Винновку, сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий..

«С радостью приняли в самарском регионе учащихся Луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова – будущих защитников нашей родной земли! Уверен, что ребятам у нас понравилось. Самарская область – замечательный край, имеющий славную историю, и все его жители сегодня объединены одной общей целью – поддержать наших бойцов, помочь им отстоять мир и свободу на родной земле», – отметил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.