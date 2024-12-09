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Качество реакции власти на обращения жителей обсудили на медиафоруме-семинаре в Самаре

9 декабря 2024 15:50
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На медиафоруме-семинаре подвели итоги работы по развитию госпабликов.

В Самарской области создано порядка 2800 госпабликов – официальных страниц в соцсетях различных бюджетных организаций – от детских садов до правительства. В совокупности на них подписано почти 1,3 млн человек.

Эффективность, востребованность официальных сообществ, итоги их работы за год, а также качество обратной связи власти на обращения жителей в соцсетях обсудили на медиафоруме-семинаре. Организатором его выступил Центр управления регионом Самарской области.

«Обратная связь - это одно из основных направлений в работе органов власти, - отметила руководитель ЦУР Самарской области Дина Черемушкина. - Благодаря ей представители власти понимают, что у людей востребовано: какие вопросы беспокоят, какие проблемы требуют решения в первую очередь.».

Участие в медиафоруме-семинаре приняли руководители органов исполнительной власти и муниципальных образований региона, а также сотрудники пресс-служб, администраторы госпабликов, сотрудники, работающие в системе мониторинга соцсетей «Инцидент Менеджмент».

«Госпабликами мы занимаемся совместно с Центром управления регионом, - говорит начальник отдела по информационному обеспечению администрации Похвистнева Алла Спиридонова. - Мы работаем открыто, даем информацию достоверную для жителей, и они могут нам доверять. На нашей территории существует 24 госпаблика — это и образование, и культура, и спорт, и, конечно, администрация городского округа».  

На медиафоруме-семинаре подвели итоги работы по развитию госпабликов. Определили ключевые приоритеты в работе с обратной связью от населения, обсудили тренды и наметили основные векторы для активного развития официальных сообществ на 2025 год. Одним из самых главных критериев по-прежнему является качество.

«На примере Самарской области мы видим, как популяризируется и увеличивается количество обрабатываемых сообщений, и жители видят насколько такой формат становится удобным, - подчеркнул заместитель начальника управления цифровизации и обратной связи АНО «Диалог Регионы» Илья Сазанкин. – В целом мы видим тренд на увеличение коммуникаций в интернете. А вот тренд, когда люди писали официальные обращения в письмах в рамках 59-ого федерального закона, идет на спад. Люди уже пишут и в социальные сети, и на специализированные порталы - Госуслуги в том числе. Таким образом, формат общения с властью переходит в цифру и становится более удобным, а вопросы более решаемы».

На медиафоруме-семинаре состоялась торжественная церемония награждения администраторов лучших госпабликов региона по основным направлениям: здравоохранение, образование, социальная сфера, спорт и культура, а также специалистов системы «Инцидент Менеджмент».

«Эта работа очень сложная, напряженная и трудоемкая, и она точно для людей неравнодушных, потому что те, кому категорически не по душе этим заниматься, никогда в этой работе успехов не достигнут, - сказал заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов, награждая лучших. -  Вы - люди неравнодушные, вовлеченные в решение проблем Самарской области и точно делающие все, чтобы наша с вами жизнь в регионе была лучше, безопаснее, и чтобы каждому из нас было уютно жить в нашей родной Самарской области».

 

Фото:   ЦУР СО/Николай

 

 

 

Теги: Самара

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