Кабмин не поддержал законопроект о введении штрафов для родителей за курение их детей младше 16 лет

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Большинство министерств и ведомств не поддержало законопроект на введение штрафов для родителей за курение их детей, однако в правительстве РФ отметили, что концепция ужесточения так называемого антитабачного законодательства заслуживает внимания, передает ТАСС.

Кабмин рекомендовал автору законопроекта, главе комитета Госдумы по молодежной политике Артему Метелеву проработать необходимые изменения в рамках уже поддержанного похожего законопроекта депутатов фракции ЛДПР.

Законопроект поддерживается Минздравом РФ и Роспотребнадзором, при этом инициативу поддерживали Минюст РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторг РФ, Минфин РФ, МВД РФ, Росалкогольтабакконтроль и Следственный комитет РФ.

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