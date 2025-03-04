К Земле движется облако плазмы

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Повышенная солнечная активность, характерная для конца февраля, пока не собирается утихать, считают российские астрофизики. Рассказываем, станут ли процессы, происходящие на Солнце, причиной магнитной бури 5 марта 2025 года.

Солнечные вспышки и выброс плазмы в начале марта 2025 года

Череда солнечных вспышек в конце февраля уже доставила метеозависимых массу неудобств и спровоцировала несколько магнитных бурь. Начало марта, по данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, тоже может оказаться беспокойным.

По данным ученым, в выходные солнце выбросило облако плазмы, в траекторию движения которого попадает Земля. Это облако должно достигнуть поверхности планеты 4 марта, около 19:00 по московскому времени. Встреча с ним будет влиять на состояние магнитосферы в ночь с 4 на 5 марта, пишет Ура.ру.

Магнитные бури 5 марта 2025 года

Недавний выброс плазмы с вероятностью в 60% может принести на Землю магнитную бурю. Наиболее велики шансы на нее с полуночи до шести утра 5 марта.

Примерно до 15:00 магнитосфера может оставаться возбужденной. Потом ситуация должна стабилизироваться.

Впрочем, магнитная буря может обойти нашу планету стороной. Ученые считают, что с вероятностью в 15% геомагнитная обстановка 5 марта будет спокойной. В 25% случаев магнитосфера будет возбужденной, но не до уровня бури.

Геомагнитная активность в марте 2025 года

Первые три дня марта 2025 года были относительно спокойными с точки зрения геомагнитной активности. Небольшие всплески в магнитосфере наблюдались только 1 марта, а 2 и 3 марта никаких примечательных процессов не происходило.

В ближайшие дни значительная вероятность магнитной бури существует только 5 марта. Последующие дни, судя по прогнозу астрофизиков, должны быть спокойными.

Но, к 10 марта Земли, как ожидается, достигнет очередная порция быстрого солнечного ветра. Ее источникам, как и в предыдущие разы, станет корональная дыра — участок менее плотной и более холодной плазмы.

Солнечный ветер вновь взбудоражит земную магнитосферу. В результате в период с 10 по 12 марта она будет находиться в возбужденном состоянии. Аналогичная ситуация ожидается 14, 15 и 28 марта, а 27 марта, судя по прогнозу, должна пройти магнитная буря. Остальные дни марта пока обещают быть спокойными.

Кто чувствителен к магнитным бурям

Дни магнитных бурь становятся из ряда вон выходящими не для всех людей, а только для тех, чей организм тяжело адаптируется к изменениям окружающей среды. В категорию метеочувствительных, чаще всего, входят люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры.

Магнитные бури вызывают изменения в температуре, уровне атмосферного давления и других погодных характеристиках. Из-за этого может меняться и артериальное давление, вызывая головную боль и слабость. Спазм сосудов часто становится причиной обострения проблем с суставами — они могут проявить себя болью.

Что делать метеозависимым, чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь

Рекомендации врачей для метеозависимых крайне просты. Все, что им нужно делать в дни магнитных бурь — больше отдыхать, не перегружать себя домашними и рабочими делами, хорошо спать.

В перерывах между всплесками геомагнитной активности следует не переставать придерживаться разумного режима дня, добавить физической активности в график, правильно питаться. Специальные медикаменты метеозависимым не нужны — требуется только не пренебрегать лечением хронических заболеваний.