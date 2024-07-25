Я нашел ошибку
Главные новости:
Установленные на предприятии новые роботизированные линии – первые в России, которые позволяют выпускать колеса диаметром от 18 до 19 дюймов.
Завод в Тольятти благодаря ФРП увеличил мощность производства колес для легковых авто на 2 млн штук
В Самаре ночью +13, +15° С, днем +20, +22°С.
26 июля в Самарской области кратковременный дождь, возможна гроза, до +23°С
Самарскую и Ульяновскую область связывает множество проектов, уже начата совместная разработка межрегионального туристического маршрута .
«Великий Волжский путь» соединяет Самарскую и Ульяновскую область в новые туристические маршруты
Как защитить подростка от алкоголя?
Самарский врач-гастроэнтеролог: "Печень подростка разрушается под действием алкоголя гораздо быстрее, чем у взрослого человека"
Всего за последние несколько лет автопарк Тольяттинской городской поликлиники №2 пополнили 5 новых автомобилей – 4 «Гранты» и одна машина, оснащённая носилками.
Тольяттинская поликлиника №2 получила два новых автомобиля неотложной помощи
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Большинству самарцев работодатель предоставляет технику для работы
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Стали известны параметры будущей высотки у ТЦ «Гудок» в Самаре
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.55
-0.75
EUR 94.38
-1.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника

25 июля 2024 14:03
112
К Международному дню тигра самарская телебашня «переоденется» в полосатого хищника

С 26 июля по 1 августа на телебашне в Самаре включат «тигриную» подсветку в честь Международного дня тигра. На телебашне появится логотип, символика Центра «Амурский тигр».

Подсветка телебашни в Самаре будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 час.

Международный день тигра отмечается ежегодно 29 июля.

Праздник учрежден в 2010 году на первом «Тигрином саммите». Его цель — повысить осведомленность общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты.

29 июля также считается днем рождения Центра «Амурский тигр». Именно в этот день в 2013 году по инициативе Президента России Владимира Путина Русское географическое общество учредило организацию по изучению, сохранению и восстановление популяции амурского тигра. Благодаря усилиям российских специалистов за последние 10 лет популяция редкого полосатого хищника увеличилась на треть и сейчас составляет около 750 особей, включая тигрят.

 

Акция Центра «Амурский тигр» проводится уже в четвертый раз.

В ней примут участие Останкинская телебашня и телебашни в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Калуге, Костроме, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Махачкале, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах Российской Федерации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
146
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
163
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
25 июля 2024  09:53
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» стартовал в Самарской области
243
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес ВРИО Губернатора Самарской области
24 июля 2024  14:00
В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
522
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
24 июля 2024  10:10
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
357
Весь список