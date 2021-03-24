К 5-летнему юбилею Росгвардии в Самаре объявлена «Неделя войск правопорядка»

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В преддверие празднования 5-летнего юбилея Росгвардии, в Самаре объявлена «Неделя войск правопорядка». Главными участниками событий, запланированных в рамках акции, станут воспитанники юнармейских отрядов региона.

Началась «Неделя войск правопорядка» с заступления курсантов юнармейского отряда «Ночной дозор» к посту №1 Самарской области - горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Таким образом, участники юнармейского движения отдали дань уважения представителям войск правопорядка, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие проходило под руководством начальника отряда, старшего сержанта запаса Андрея Вавилова.

- Участие в «Неделе войск правопорядка» для воспитанников «Ночного дозора» является весьма и весьма значимым событием. Напомню, что шефами нашего отряда являются сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии. Серьезную помощь в подготовке юнармейцев оказывает куратор отряда - командир роты Управления вневедомственной охраны Росгвардии по г. Самаре, старший лейтенант полиции Михаил Самойлов. Наша задача продемонстрировать горожанам не только свою выправку, подготовку и стать, но и напомнить о тех, кто помог нам сохранить мир на планете и независимость нашей страны, - подчеркнул Андрей Вавилов, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области