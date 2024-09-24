К 210-летию со дня рождения К.К. Грота: в Самаре состоятся межнациональные праздничные мероприятия

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27 сентября 2024 года в 18:30 в Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) состоится межнациональный музыкальный вечер «Единство духовного и государственного служения», посвященный предстоящему 210-летию со дня рождения К.К. Грота и 170-летию со дня создания Евангелистическо-лютеранской общины Св. Георга г. Самара, которая является соорганизатором мероприятия, как и Региональный центр немецкой культуры «Надежда». (12+)

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области, регионального министерства культуры и Администрации г. о. Самара.

В программе – органная и инструментальная музыка, выступления хоровых коллективов и ансамбля «Клезмер-Алия».

Желающим присоединиться к музыкальному вечеру необходимо получить бесплатные пригласительные, предварительно позвонив в филармонию (тел.: (846) 207-07-13) или в кирху (тел.: (846) 333-26-14).

Кроме того, 28 сентября 2024 года в 18:30 предлагается посетить праздничный концерт в Евангелистическо-лютеранской церкви Св. Георга г. Самара (ул. Куйбышева, 115/117). Музыкальные произведения будут исполнены на органе и трубе. Вход свободный. А 29 сентября 2024 года в 10:00 в кирхе пройдет торжественное богослужение.

Напомним, что история местной лютеранской общины тесно связана с именем российского государственного и общественного деятеля, выходца из немецкой семьи, одного из первых самарских губернаторов начала второй половины XIX века, который всю свою жизнь посвятил служению Отчизне, – Константина Карловича Грота. Отмечая годы его активной деятельности на посту главы губернии, организаторы мероприятия подчеркивают, что решающую роль в объединении граждан Самары лютеранского вероисповедания сыграл именно К.К. Грот. А потому его, возглавившего первый церковный совет, считают основателем общины.

Более подробную информацию о ближайших мероприятиях Евангелическо-лютеранской общины Св. Георга г. Самара и Регионального центра немецкой культуры «Надежда» можно узнать по телефону: (846) 332-15-66.

Фото: администрация Самары