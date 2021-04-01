К 170-летию со дня образования Самарской губернии объявлен областной конкурс краеведческих изданий

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Конкурс проводится в целях популяризации краеведческой литературы, развития издательской деятельности в Самарской области, продвижения краеведческих изданий в медиа-пространстве.

К участию приглашаются издательства Самарской области, авторы краеведческой литературы, учреждения культуры и образовательные организации Самарской области.

Материалы принимаются до 1 октября 2021 года по адресу: г. Самара, пр. Ленина 14а (Самарская областная универсальная научная библиотека). Итоги Конкурса будут подведены 13 января 2022 года.

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться в Приложении.