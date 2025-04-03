Я нашел ошибку
Главные новости:
Создание современных условий значительно улучшит оказание медицинской помощи.
В Нефтегорском и Алексеевском районах продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Фестиваль, который в этом году проходит под слоганом «Твой путь начинается здесь», уже более 70 лет объединяет творческую молодёжь региона.
Самарская студенческая весна зажглась: более 100 талантливых исполнителей открыли фестиваль
Снизив нагрузку с соседних участков дорог.
За неделю по новому «поперечнику» в Самаре проехало более 100 тысяч автомобилей
Проект направлен на развитие творческого потенциала молодёжи и поддержку юных дарований.
Известны лауреаты регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
В Самарской области в соревнованиях приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.
В губернии наградили победителей регионального этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО»
С 10 по 13 апреля в Нижнем Новгороде пройдет окружной этап турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов.
Студенческие команды из Самарской области готовятся сыграть в турнире ПФО по баскетболу 3х3
Спикером выступит руководитель консультационного блока центров «Мой бизнес» Самарской области Екатерина Алмакова.
Предпринимателям Самары расскажут о доступных мерах поддержки
В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, отвечающим национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года:
Открыт прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.55
-0.32
EUR 91.2
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Известны лауреаты регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»

3 апреля 2025 17:20
138
Проект направлен на развитие творческого потенциала молодёжи и поддержку юных дарований.

С 24 по 28 марта 2024 года на территории Самарской области состоялся первый в истории Региональный очный этап Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Проект направлен на развитие творческого потенциала молодёжи и поддержку юных дарований. Фестиваль включает в себя разнообразные творческие направления, а также специальные номинации.

III Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» — крупнейший конкурс ученического непрофессионального творчества, который собирает тысячи талантливых школьников со всей страны.

«Творчество — это важный аспект формирования личности, и мы понимаем, как важно в юном возрасте чувствовать поддержку и вдохновение. Фестиваль стал местом, где начинающие артисты и таланты смогли выразить себя и получить обратную связь от экспертов, это поможет им расти и развиваться в будущем. Мы верим, что в каждом из участников фестиваля таится уникальный потенциал, который может изменить мир к лучшему, нужно только помочь его раскрыть», — поделилась председатель Совета регионального отделения Движения Первых Кристина Гнатюк.

Конкурс на территории региона проходит в сотрудничестве с Самарским союзом молодёжи. 

«Российская школьная весна для меня особенно теплое событие. Когда-то она зародилась на Самарской земле – во время XXX юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна», и теперь с каждым годом позволяет все большему числу молодых людей заявить о себе и показать свой талант на весь регион. Этот год стал годом экспериментов – впервые были проведены очные этапы конкурса. Такой формат позволил ребятам продемонстрировать свои навыки и получить обратную связь от экспертной комиссии. Уверена, что с каждым годом конкурс будет набирать еще больший охват, а пока что остается пожелать успехов тем, кто уже совсем скоро отправится представлять наш регион в Ставропольском крае», – поделилась Анастасия Софьина — Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.

На фестиваль было подано 900 заявок из различных уголков Самарской области. Далее заявки, которые прошли техническую проверку, были представлены на очном и заочном этапе фестиваля для оценки жюри.

«Это действительно важное мероприятие, особенно в этом году, когда мы отмечаем 80-летие Победы. Мы услышали множество художественных произведений о Великой Отечественной войне и о Великой Победе. Очень радует, что эта тема не забыта, она значима и, что самое главное, правильно доносится до нового поколения», — режиссёр театрального проекта «Голоса пьесы» Игорь Кузнецов.

В рамках фестиваля прошло несколько конкурсных дней по следующим направлениям: танцевальное, вокальное, театральное и специальная номинация «Малая Родина Первых». Инструментальное направление, оригинальный жанр, медиа и специальная номинация «КВН. Дети» были оценены экспертной комиссией в заочном формате. Также отдельно на базе образовательных учреждений прошёл специальный конкурс на лучшую организацию творческой деятельности «Весна в школах».

«Каждый раз перед выходом на сцену я испытываю волнение. На фестивале мы с командой представили свою школу, поставили спектакль о детях, переживших Великую Отечественную войну. Это выступление для нас очень важно», — говорит участник фестиваля «Российская школьная весна» Глеб Сухов.

Основными площадками фестиваля стали Самарский государственный экономический университет и Молодёжный многофункциональный центр. Экспертами выступили профессионалы в области искусства и культуры. В состав экспертной комиссии вошли известные артисты, танцоры и педагоги, а также представители региональных СМИ, общественных организаций и творческих школ. Жюри учитывали оригинальность, эмоциональную выразительность и технические навыки артистов. А также их креативный подход.

Финалом фестивальной недели стало заседание экспертной комиссии, в ходе которого эксперты обсудили конкурсные номера и определили лауреатов.

Танцевальное направление порадовало зрителей яркими выступлениями. Лауреатами II степени стали творческий коллектив «Карамельки» из Сергиевского муниципального района, а также участники Светлана Коновалова из Тольятти и Варвара Князева из Нефтегорска. Лауреат III степени — творческий коллектив «Росинка» из города Отрадный.

В вокальном направлении лауреатом I степени была признана Арина Бударова из Самары. Лауреатами II степени стали Злата Учайкина и Мария Якубенко, обе из Самары. Лауреаты III степени — Василина Бородина и Вячеслав Ковшов, также из Самары.

В театральном направлении лауреатами I степени стали творческая мастерская «Юные гении» из Волжского района и Екатерина Максимова из Самары. Полина Ададурова из Тольятти удостоилась II степени, а лауреатом III степени вновь стала Василина Бородина из Самары.

В направлении оригинального жанра лауреатом I степени стал коллектив «Карамельки» из Сергиевского района. Сразу два коллектива стали обладателями II степени – это творческая мастерская «Юные гении» и дуэт «Тандем» из Сергиевского района. III степень получила Юлиана Козицкая из Кинеля.

В инструментальном направлении отличились молодые дарования. Лауреатами II степени стали Захар Хоружик и Анастасия Донкеева из Самары, а также Ильназ Садриев из Камышлинского района. Лауреатом III степени была признана Дарья Кочева также из Самары.

В медиа направлении места были присуждены в нескольких номинациях. В номинации «Публикация» I место занял Даниил Коршиков из Самары, II место — Александр Бабенко из Волжского района, а III место — Ангелина Потапова из Кинельского района. В номинации «Фотопроект» первое место заняла Валерия Хохлова из Отрадного, второе место — Василиса Губанова из Самары, третье — Артем Перепелкин из Борского района. Номинация «Видеоблог» также выявила лучших — первое место у Марии Афанасьевой из Отрадного, второе — у Амира Уразалиева из Большеглушицкого района, а третье — у Дины Оськиной, также из Большеглушицкого района.

Специальная номинация «Малая Родина Первых» отметила талантливых участников: I место у Степана Петрова из Кинеля, II место у Анастасии Пикаловой из Хворостянского района, III место у Владислава Леонтьева из Самары. В специальной номинации «КВН. Дети» победила команда «Перспективочка» из Самары, II место заняла команда «ПУРУМПУМПУМ», а III — команда «New People», также из Самары.

Были объявлены и результаты специального конкурса на лучшую организацию творческой деятельности в общеобразовательных учреждениях «Весна в школах». Победителями стали три образовательных учреждения России, среди них МБОУ Школа № 53 из городского округа Самара.

Имена делегатов, которые отправятся представлять регион на Национальном этапе, будут названы позже. Финальный этап фестиваля пройдет с 22 по 26 апреля 2025 года в столице Ставропольского края. Участников ждёт насыщенная конкурсная программа, встречи с наставниками и возможность проявить себя на большой сцене.

Региональный этап реализуется региональным отделением Движения Первых Самарской области совместно с Самарским Союзом Молодежи - территориальной общественной организацией «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.

 

Фото: Минмолодежи Самарской области

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Фестиваль, который в этом году проходит под слоганом «Твой путь начинается здесь», уже более 70 лет объединяет творческую молодёжь региона.
03 апреля 2025, 17:41
Самарская студенческая весна зажглась: более 100 талантливых исполнителей открыли фестиваль
Фестиваль, который в этом году проходит под слоганом «Твой путь начинается здесь», уже более 70 лет объединяет творческую молодёжь региона. Общество
98
Снизив нагрузку с соседних участков дорог.
03 апреля 2025, 17:28
За неделю по новому «поперечнику» в Самаре проехало более 100 тысяч автомобилей
Снизив нагрузку с соседних участков дорог. Дороги
111
С 10 по 13 апреля в Нижнем Новгороде пройдет окружной этап турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов.
03 апреля 2025, 16:58
Студенческие команды из Самарской области готовятся сыграть в турнире ПФО по баскетболу 3х3
С 10 по 13 апреля в Нижнем Новгороде пройдет окружной этап турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов. Спорт
126
В центре внимания
Повестка была посвящена подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
3 апреля 2025  15:27
В Самаре губернатор провел заседание оргкомитета «Победа»
199
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
3 апреля 2025  13:44
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
230
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
2 апреля 2025  12:08
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
429
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
2 апреля 2025  10:28
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
391
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
2 апреля 2025  10:06
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
418
Весь список