Избирком СО: предварительные итоги первого дня голосования на 20:00

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Предварительные итоги первого дня голосования на 20:00 в Самарской области назвал региональный Избирком.



Всего по Самарской области проголосовало 535 612 человек. Это 22,36 % избирателей.



В Самаре на избирательные участки пришли 159 700 жителей (более 17,36 %).

В Тольятти - 61 093 человека (11,67 % от общего числа избирателей).

В малых городах Самарской области проголосовали 403 378 избирателей (это 26,74 %).

В сельских районах - самая высокая явка (37,71 %), проголосовали 206 947 человек.

Фото: Избирком СО