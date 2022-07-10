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Мэрия Москвы выдели 300 бригад для устранения последствий урагана.
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Из-за сильного дождя и урагана в Москве погиб один человек, 10 человек пострадали

10 июля 2022 20:26
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Мэрия Москвы выдели 300 бригад для устранения последствий урагана.

В больницы Москвы из-за непогоды доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести, один человек погиб, пишет РБК

«В больницы доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести. Один человек погиб. Соболезную», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее ураган в Москве случился 7 июля. Тогда порывы ветра достигли 23 м/с. О пострадавших не сообщалось.

Из-за сильного ветра остановилось движение на одном из участков Замоскворецкой (зеленой) линии метрополитена. Причиной стало падение деревьев на рельсы.

Мэрия Москвы выдели 300 бригад для устранения последствий урагана. Также власти города выделили 290 единиц техники.

 

Фото: Артём Геодакян / ТАСС / РБК

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