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Из-за погоды в Самаре затопило Московское шоссе

25 ноября 2022 10:35
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Из-за погоды в Самаре затопило Московское шоссе

Погода в Самарской области разгулялась не на шутку. Обильные снегопады сменились гололедом, после чего в областную столицу пришло небольшое потепление. В результате этого Московское шоссе в Самаре оказалось затоплено. 

Кадры происшествия появились в социальных сетях. Судя по всему, на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской разлилась река от тающего снега. 

Пройти по пешеходному переходу достаточно сложно, поскольку из-за большой лужи не видно зебры. С трудом передвигаются и проезжающие мимо автомобили, пишет ГТРК Самара. 

Фото: t.me/smr_live

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