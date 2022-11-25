Из-за погоды в Самаре затопило Московское шоссе

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Погода в Самарской области разгулялась не на шутку. Обильные снегопады сменились гололедом, после чего в областную столицу пришло небольшое потепление. В результате этого Московское шоссе в Самаре оказалось затоплено.

Кадры происшествия появились в социальных сетях. Судя по всему, на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской разлилась река от тающего снега.

Пройти по пешеходному переходу достаточно сложно, поскольку из-за большой лужи не видно зебры. С трудом передвигаются и проезжающие мимо автомобили, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/smr_live