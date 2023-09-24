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Из-за ОРВИ в Самарской области заработает больше машин скорой помощи

24 сентября 2023 13:31
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Из-за ОРВИ в Самарской области заработает больше машин скорой помощи

В самарском Минздраве начали подготовку к периоду повышенной заболеваемости ОРВИ. На одном из совещаний обсудили оказание скорой помощи пациентам с инфекциями.

— Всего в регионе работает 186 медицинских бригад. Руководителям станций поручили поэтапно проработать вопрос увлечения числа бригад на 5–10%. Это позволит обеспечить штатную работу службы в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, — сообщил глава ведомства Армен Бенян.

Также специалисты обсудили вопросы наличия средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, тестовых систем и алгоритм работы единой диспетчерской службы, пишет 63.ру.

В сентябре в Самарской области увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом. За прошедшую неделю он составил 32,7%.

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