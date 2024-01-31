Из Windows удалили текстовый редактор WordPad

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Текстовый редактор WordPad был удален из сборки Windows 11 Canary. Об этом 29 января сообщил портал TechRadar.

Компания Microsoft сообщила, что WordPad больше не будет доступен при установке Windows, а также его нельзя скачать в магазине приложений. Вместо этого редактора пользователям предложили использовать Office Word или Notepad («Блокнот»).

WordPad появился в 1995 году и был включен во все версии Windows, начиная с Windows 95. Он поддерживал форматы .txt и .rtf, а в ранних версиях также .doc, пишут "Известия".