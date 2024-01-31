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Из Windows удалили текстовый редактор WordPad

31 января 2024 09:11
197
Из Windows удалили текстовый редактор WordPad

Текстовый редактор WordPad был удален из сборки Windows 11 Canary. Об этом 29 января сообщил портал TechRadar.

Компания Microsoft сообщила, что WordPad больше не будет доступен при установке Windows, а также его нельзя скачать в магазине приложений. Вместо этого редактора пользователям предложили использовать Office Word или Notepad («Блокнот»).

WordPad появился в 1995 году и был включен во все версии Windows, начиная с Windows 95. Он поддерживал форматы .txt и .rtf, а в ранних версиях также .doc, пишут "Известия".

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