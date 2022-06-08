Из Самары жителям города Снежное (ДНР) доставят книги, канцтовары и предметы первой необходимости

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9 июня в 9.30 по адресу г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7 (ФГБУ «Дом офицеров Самарского гарнизона» МО РФ) пройдет централизованная передача благотворительного груза городу-побратиму Снежное (ДНР) членами Общественной палатой Самарской области.

Объявлен сбор книг, канцелярских товаров и предметов первой необходимости для школ и учреждений культуры города-побратима.

Открыт и действует пункт сбора помощи Общественной палаты по адресу ул. Фрунзе, 110 А т. 8-846-3331275 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

«Налажена системная связь с представителями образовательных учреждений г. Снежное, вследствие чего сформирован и реализован первоочередной запрос. Доброжелательность и милосердие отличает нас – россиян. Мы своих не бросаем! И сегодня в эти непростые времена на деле демонстрируем лозунг жителей Самарской области – лозунг всех волжан!», - считает куратор проекта, член ОПРФ, зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.