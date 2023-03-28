Из Самары в зону спецоперации отправился очередной гуманитарный конвой

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Сегодня в пятнадцатый раз грузовик с гуманитарной помощью, собранной по инициативе фонда «Звезда и Лира» и Общественной палаты Самарской области, отправился на передовую. Эту акцию провели в рамках форума «Культура. Вызовы времени», стартовавшего в регионе 28 марта, пишет sovainfo.ru.

Министр культуры региона Ирина Калягина отметила, что в этом году в даты празднования профессиональных праздников – Дня работников культуры, Дня театра – сотрудники учреждений сферы не смогли остаться в стороне от происходящих политических событий и решили помочь бойцам реальными делами.



- В рамках форума «Культура. Вызовы времени» мы хотим поговорить о том, как должна развиваться культура, о ее месте в жизни общества и о том, как мы можем помочь нашей стране и ребятам, которые находятся в зоне спецоперации. Я благодарю всех коллег за поддержку этой акции, поддержку семей военнослужащих.



Необходимые в условиях боевых действий вещи, собранные для отправки, получат военнослужащие 2-й гвардейской армии и бойцы Самарского батальона. На этот раз к акции снова присоединились ее постоянные партнеры – Нотариальная и Торгово-промышленная палаты региона, а также учреждения культуры области, представители Общероссийского Народного Фронта, предприятия различных сфер деятельности, религиозные объединения.



Десятки автомобилей доставили к театру оперы и балета в областном центре тонны гуманитарного груза.



- Как и всегда, откликнулись представители муниципалитетов губернии, представители различных религиозных конфессий, - прокомментировала Региональный представитель комитета семей воинов Отечества, председатель женсовета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина. – Груз мы формируем по запросам военнослужащих - они составляют списки необходимого, и мы стараемся учесть все их пожелания. В числе прочего отправили крупную партию книг, в таком большом количестве - впервые. Я искренне благодарю всех, кто принимает участие в нашей работе за помощь и поддержку военнослужащих, их матерей, жен, детей. Для нас это очень важно.



Член Общественной палаты РФ Павел Покровский рассказал, чем еще необычен нынешний конвой:



- В этот раз в формировании гуманитарной помощи приняли участие сотрудники аппарата Общественной палаты Российской Федерации. – Они собрали средства и передали их в пользу именно второй армии. Это говорит о том, что нам доверяют, значит, мы действуем эффективно, - заявил Покровский.



Приняла участие в культурном форуме и конкретно в акции по сбору гуманитарной помощи общественный деятель, народная артистка РФ Диана Гурцкая.



- Спасибо за организацию этого форума и за возможность помочь военнослужащим, которую мне предоставили в Самаре. Спасибо за то, что сегодня мы с вами вместе, - сказала певица.



Руководитель службы по связям с общественностью САТОБ имени Д. Шостаковича Юлия Винар рассказала, что весь коллектив театра с готовностью принял участие в сборе «гуманитарки».



- Все сотрудники – и артисты, и администрация приносили средства гигиены, предметы первой необходимости, теплые вещи. Коробки, в которые упаковали гуманитарный груз, мы подписали теплыми пожеланиями солдатской удачи и здоровья. Очень надеемся, что все наши ребята вернутся домой невредимыми.

Фото: Андрей Савельев