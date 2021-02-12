Из Самары в Жигулевск отправится ретро-поезд

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21 февраля в 08:40 с вокзала Самары отправится ретро-поезд по маршруту «Самара - Жигулевск - Самара».

Туристический проект – ретро-тур на паровозе «Жигулевский экспресс» - подготовили Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» и Куйбышевская железная дорога, совместно с ООО «РЖД Тур», региональными туроператорами при поддержке Департамента туризма министерства культуры Самарской области, Администрации г.о. Самара и г.о. Жигулевск.

Гостей встретят фестивалем «Жигулевская зима-2021», где их ожидает катание на собачьих упряжках и показательные выступления опытных каюров, фотозоны с разнообразными ледовыми скульптурами, интерактивные игры, увлекательные конкурсы, экскурсионно-развлекательная программа с посещением культурно-исторических объектов, в том числе музея Репина.

Во главе ретро-поезда легендарный паровоз «Лебедянка». В состав поезда включены комфортабельные вагоны с местами для сидения и вагоны категории СВ. Интерьер подвижного состава оформлен в стиле конца XIX - начала XX века с использованием винтажных атрибутов.

Фото: syzran-small.ru