Из Самарской области в зону СВО доставлены противопростудные препараты

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Самарская область продолжает поставлять гуманитарные грузы защитникам Отечества в зону СВО. Благодаря фонду "Звезда и Лира" у бойцов теперь есть защита от межсезонья – противопростудные препараты с витамином С.

Замкомбата по военно-политической работе майор Дмитрий Холин сообщил, что к бойцам пришел огромный объем гуманитарной помощи:

- К нам пришла помощь для борьбы с простудными заболеваниями. Это 246 000 разовых противопростудных доз. Спасибо большое всей Самарской области, руководству региона, командованию армии за такую заботу. Вместе точно победим!

Доставкой груза занимался фонд "Звезда и Лира", который курирует женсовет 2-й Армии. Противопростудных средств хватит на всю бригаду – витамины помогут бойцам пережить сложный период межсезонья без серьезных заболеваний.



Из Самарской области в зону СВО гуманитарные грузы приходят регулярно, сообщает sovainfo.ru.

Фото: sovainfo.ru