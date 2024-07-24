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iВолга объединит в Самарской области 2 000 представителей молодёжи со всей страны

24 июля 2024 17:54
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24 июля Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События принимает участников.

24 июля Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События принимает участников. Первой Фестивальную поляну Мастрюковских озёр посетила участница из Владимирской области.

В 2024 году форум побил рекорд заявочной кампании: более 40 000 молодых людей со всей страны приняли участие в конкурсном отборе. 2 000 из них стали участниками Всероссийского события и будут свидетелями церемонии открытия «iВолги».

«Я чувствую себя по-настоящему вдохновлённой, будучи первым приехавшим участником. Мне кажется, это отличная возможность познакомиться с форумом и раньше всех узнать подробности. Мне ещё в школе рассказывали, что представляет из себя «iВолга», поэтому я с самого начала загорелась идеей здесь оказаться. Для меня это отличный шанс познакомиться с интересными людьми и расширить свои горизонты. Также я давно интересуюсь волонтёрством, поэтому считаю, что здесь я узнаю больше об этой сфере и получу советы от опытных профессионалов», — рассказывает София Фисенко, участница смены «Первые. Волонтёрство и экология» из Владимирской области.

В 2024 году в Форуме примут участие 2 000 молодых людей со всей России от 14 до 35 лет, а частью специальных форматов станут участники старше 35 лет и «серебряные волонтёры». При поддержке временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегации всех субъектов РФ смогли принять участие в форуме — глава региона оказал помощь тем, у кого не было финансовой возможности обеспечить трансфер до площадки проведения Форума. Самая большая делегация традиционно представляет Самарскую область — Родину «iВолги»: Форум примет более 400 участников из «сердца России».

На каждой смене участники будут разделены на группы, у каждой из которых будут свои наставники или вожатые — люди, которые знают ответы на все вопросы, курируют команды и помогают в создании благоприятной обстановки. Именно они станут верными спутниками для участников. Отличаются помощники тем, что наставник будет работать с молодёжью в возрасте от 18 до 35 лет, а вожатый — с ребятами от 14 до 17 лет. Все они проходили специальное обучение, чтобы обеспечить участников всей необходимой информацией, а также комфортным пребыванием на площадке события.

В 2024 году ключевой темой Форума стало создание единой воспитательной среды для детей и молодёжи. Образовательная составляющая будет включать в себя две утренние программы основной направленности смены: «Открытые Площадки», где ребята посетят мастер-классы, встретятся в неформальной обстановке с почётными гостями и проведут время с пользой, а также «Время Созидать», где участники смогут создать новые проекты и инициативы в различных направлениях — от постановки театрального представления до соревнования по научным идеям.

Кроме того, на Форуме впервые будет работать Детская дирекция  — 65 её участников будут активно помогать в создании и проведении мероприятий, дублируя функционал основной дирекции форума. Детская дирекция поможет участникам проявить себя, погрузиться в создание событий и развить лидерские качества.

«Настрой на iВолгу у меня боевой. В этом году поляна приготовила кучу интересных мероприятий, где важно проявить и прокачать себя. Например, я нахожусь на смене «Первые. Культура и Искусство», и мы будем реализовывать много разнообразных идей в течение Форума.  Также я являюсь представителем Детской дирекции форума. Это уникальная возможность узнать, чем занимаются организаторы и стать частью большой команды «iВолги». Я состою в культурно-досуговой службе, поэтому я буду помогать за сценой,  которая считается самой важной частью каждого вечернего мероприятия» — поделился Александр Бабенко, участник смены «Первые. Культура и Искусство» из Самарской области, представитель Детской дирекции по культурно-досуговому направлению.

Также у участников будет возможность защитить проект и получить поддержку до 1 000 000 рублей на его реализацию от грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты.

А вечером ребят ждёт насыщенная культурная программа, которая включает в себя мастер-классы, спортивные активности, экскурсии по достопримечательностям Самарской области и выступления артистов.

Напомним, что молодёжный форум iВолга в течение 11 лет имел окружной статус и проводился под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. С 2024 года форум получил федеральный статус.

 

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»

Теги: Самара

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