iВолга объединит в Самарской области 2 000 представителей молодёжи со всей страны

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24 июля Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События принимает участников. Первой Фестивальную поляну Мастрюковских озёр посетила участница из Владимирской области.

В 2024 году форум побил рекорд заявочной кампании: более 40 000 молодых людей со всей страны приняли участие в конкурсном отборе. 2 000 из них стали участниками Всероссийского события и будут свидетелями церемонии открытия «iВолги».

«Я чувствую себя по-настоящему вдохновлённой, будучи первым приехавшим участником. Мне кажется, это отличная возможность познакомиться с форумом и раньше всех узнать подробности. Мне ещё в школе рассказывали, что представляет из себя «iВолга», поэтому я с самого начала загорелась идеей здесь оказаться. Для меня это отличный шанс познакомиться с интересными людьми и расширить свои горизонты. Также я давно интересуюсь волонтёрством, поэтому считаю, что здесь я узнаю больше об этой сфере и получу советы от опытных профессионалов», — рассказывает София Фисенко, участница смены «Первые. Волонтёрство и экология» из Владимирской области.

В 2024 году в Форуме примут участие 2 000 молодых людей со всей России от 14 до 35 лет, а частью специальных форматов станут участники старше 35 лет и «серебряные волонтёры». При поддержке временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева делегации всех субъектов РФ смогли принять участие в форуме — глава региона оказал помощь тем, у кого не было финансовой возможности обеспечить трансфер до площадки проведения Форума. Самая большая делегация традиционно представляет Самарскую область — Родину «iВолги»: Форум примет более 400 участников из «сердца России».

На каждой смене участники будут разделены на группы, у каждой из которых будут свои наставники или вожатые — люди, которые знают ответы на все вопросы, курируют команды и помогают в создании благоприятной обстановки. Именно они станут верными спутниками для участников. Отличаются помощники тем, что наставник будет работать с молодёжью в возрасте от 18 до 35 лет, а вожатый — с ребятами от 14 до 17 лет. Все они проходили специальное обучение, чтобы обеспечить участников всей необходимой информацией, а также комфортным пребыванием на площадке события.

В 2024 году ключевой темой Форума стало создание единой воспитательной среды для детей и молодёжи. Образовательная составляющая будет включать в себя две утренние программы основной направленности смены: «Открытые Площадки», где ребята посетят мастер-классы, встретятся в неформальной обстановке с почётными гостями и проведут время с пользой, а также «Время Созидать», где участники смогут создать новые проекты и инициативы в различных направлениях — от постановки театрального представления до соревнования по научным идеям.

Кроме того, на Форуме впервые будет работать Детская дирекция — 65 её участников будут активно помогать в создании и проведении мероприятий, дублируя функционал основной дирекции форума. Детская дирекция поможет участникам проявить себя, погрузиться в создание событий и развить лидерские качества.

«Настрой на iВолгу у меня боевой. В этом году поляна приготовила кучу интересных мероприятий, где важно проявить и прокачать себя. Например, я нахожусь на смене «Первые. Культура и Искусство», и мы будем реализовывать много разнообразных идей в течение Форума. Также я являюсь представителем Детской дирекции форума. Это уникальная возможность узнать, чем занимаются организаторы и стать частью большой команды «iВолги». Я состою в культурно-досуговой службе, поэтому я буду помогать за сценой, которая считается самой важной частью каждого вечернего мероприятия» — поделился Александр Бабенко, участник смены «Первые. Культура и Искусство» из Самарской области, представитель Детской дирекции по культурно-досуговому направлению.

Также у участников будет возможность защитить проект и получить поддержку до 1 000 000 рублей на его реализацию от грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты.

А вечером ребят ждёт насыщенная культурная программа, которая включает в себя мастер-классы, спортивные активности, экскурсии по достопримечательностям Самарской области и выступления артистов.

Напомним, что молодёжный форум iВолга в течение 11 лет имел окружной статус и проводился под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. С 2024 года форум получил федеральный статус.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»