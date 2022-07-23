"iВолга": инклюзивный город 

233

Порядка 50 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих стали участниками Молодёжного форума ПФО iВолга, который проходит в эти дни на Мастрюковской поляне. Спустя 2 года форум вернулся в офлайн формат.



В Самарской области iВолга проводится с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, а с 2015 года совместно с Инклюзивным ресурсным центром организована работа Инклюзивного городка. За это время более 600 человек с инвалидностью стали его участниками.



"Отдельное внимание в рамках Форума уделяется комфорту, доступной и безбарьерной среде для участников с ограниченными возможностями здоровья. Для этого на Молодежном форуме «iВолга» с 2014 года реализуется тренинговое направление «Инклюзивный городок» - это крупнейшая площадка равных возможностей в рамках Всероссийской форумной кампании, которая обеспечивает беспрецедентный уровень доступной среды и удобства для работы, развития и отдыха участников форума с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно участниками направления становятся от 30 до 60 молодых людей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

В 2019 году Инклюзивный городок также стал пилотной площадкой Росмолодежи по включению ребят с инвалидностью в окружные форумные кампании.

Мы очень гордимся тем, что именно на нашем Форуме созданы такие условия для ребят с инвалидностью и стараемся сделать все, чтобы площадка с каждым годом становилась комфортнее для наших участников", - подчёркивает директор Молодёжного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк.



«Мы очень ждали iВолгу, очень скучали по поляне, по живому общению. Образовательная программа в офлайн формате такая же интересная, как и онлайн, но живое общение ничто не заменит. Поэтому это очень круто, всё замечательно, ребятам очень нравится. Это самый интересный для нас заезд. «iВолга» - это форум без границ. В наш шатёр инклюзивного городка на мастер-классы и активности пришли уже больше 100 человек. Мы всех к себе приглашаем, приходите, у нас весело и интересно», - отметила руководитель направления «Инклюзивный городок» Наталья Родина.



В рамках Open Space работает площадка «Мир без границ», большая часть спикеров которой являются эксперты с различной степенью инвалидности. Лекции и мастер-классы проходят каждый день четвёртой образовательной парой. Посетить их может любой желающий.



«Я на iВолге с 2014 года, когда первый раз приехал экспертом направления волонтёров. Посмотрел на сам форум и понял, что это та площадка, куда точно смогут приезжать ребята с самыми разными формами инвалидности, чтобы учиться, дружить, выигрывать гранты, становиться лучше и обрастать командами и навыками. Программа инклюзивного городка составлена и для ребят с инвалидностью, и для всех тех, кто интересуется инклюзией, у кого есть родственники с инвалидностью, кто работает волонтёром таких проектов или готовится в бизнесе принимать клиентов на колясках или с протезами в том числе. Каждый участник форума, который придёт на наши пары, сможет глубже посмотреть мир инклюзии, причём сделать это весело, увлекательно и легко благодаря нашим молодёжным спикерам. В этом году мы наконец-то встретились очно. Видно, как стараются дирекция и организаторы, чтобы условия жизни были максимально комфортными, и программа была насыщенная и интересная. Надо пользоваться этой возможностью и взять от iВолги всё!», - считает руководитель направления Open Space трека «Мир без границ», директор ММОО «Инклюзивный площадки ресурсный центр» Алексей Транцев.

23 июля прошел тренинг на тему «Карьерные возможности для инклюзивных команд и молодежи с инвалидностью в новых реалиях». Ольга Лоева - директор Благотворительного фонда «Действуй», менеджер федерального социального проекта «Шаг в профессию», у которой первая группу инвалидности, рассказала про то, как могут себя реализовать люди с инклюзией и заявить о себе в современном мире.



«Я на iВолге офлайн третий год. Мне нравится, что здесь есть инклюзивная площадка для ребят с инвалидностью, для них созданы условия. Они могут посещать разные смены, и здесь собирается действительно активная молодёжь с собственными проектами, которые меняют мир. Для участников я буду рассказывать о карьерных возможностях для людей с инвалидностью в наших реалиях, что изменилось, какие компетенции стоит развивать для того, чтобы быть востребованным специалистом.

На своём опыте знаю, что такие форумы дают максимум возможностей. Я желаю, чтобы все участники впитывали информацию, знакомились со спикерами, задавали вопросы, потому что действительно потом они поймут, для чего это было нужно. И это очень крутой нетворкинг», — подчеркнула Ольга Лоева.



Своими впечатлениями поделился участник смены «Миссия Добро» из Ханты-Мансийска Дмитрий Яковлев:

«На iВолге я в первый раз. Я приехал, чтобы получить новые знания. Про iВолгу я узнал от своих коллег из Ресурсного центра, они замотивировали меня подать заявку. Атмосфера мне очень нравится, здесь клёвые, интересные ребята. Все очень дружные, хочется знакомиться со всеми. Образовательная программа потрясающая, я получаю новые знания, знакомства, всё очень круто. Люди, программа, мастер-классы невероятные, интересные».



Участники Инклюзивного городка активно принимают участие в образовательных лекциях и культурно-досуговой программе. Им ничто не мешает знакомиться с другими ребятами и наслаждаться их атмосферой.

Кто-то на iВолге только в первый раз и только знакомится с форумом, его атмосферой, но есть и те, кто посетил большое количество разных форумов и для них уже приезжать на iВолгу каждое лето – это традиция.

«На iВолге я в четвёртый раз. Приезжаю за новым опытом, потому что с каждым разом я взрослею, «iВолга» становится старше и приезжают сюда разные люди. Очень хочется поделиться опытом, увидеть наработки других коллег. Больше всего нравятся люди, атмосфера, что-то есть новенькое с каждым годом. Есть развитие, оно чувствуется. Видно, что «iВолга» не стоит на месте, а с каждым годом она становится все больше и больше. Я снова планирую приехать сюда, а тем, кто ни разу не был на форуме, советую подавать заявку и без всяких сомнений приезжать на фестивальную поляну!», - поделился участник смены «Место жительства» из Пензы Иван Пчельников.

Фото: департамент информационной политики СО