Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители региона выступят в соревнованиях дояров, механизаторов и косарей, армрестлинге, женском волейболе, городошном спорте, состязаниях спортивных семей, полиатлоне.
27 июля в Омске стартуют XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
В поселке Дубовка временно организован подвоз питьевой воды, проводятся аварийно-восстановительные работы.
От сильного ветра в поселке Дубовка обрушилась водонапорная башня
В Самарской области сенатор принял участие в юбилейном молодежной форуме Приволжского федерального округа "iВолга".
Андрей Кислов: "Новое поколение – связующее звено между прошлым и будущим"
На Мастрюковской поляне продолжается Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга».
"iВолга": финальным событием форума станет выступление NILETTO
В регионе примут дополнительные меры по завершению проблемных объектов  долевого строительства. 
Виктор Кудряшов провел совещание по завершению объектов долевого строительства и удовлетворению прав дольщиков
Сотрудники полиции напомнили детям и взрослым о правилах дорожной безопасности.
Сотрудники Госавтоинспекции Самары встретились с воспитанниками одного из детских садов
Команда научно-производственного предприятия «АВИС» получила грант от Фонда содействия инновациям.
В Тольятти разработали уникальную систему защиты птиц от удара током на ЛЭП
Россия передаст Армении личные вещи адмирала Исакова.
В Самаре состоялось торжественное мероприятие по снятию с временного хранения в музее ОДО личных вещей адмирала Ивана Исакова
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.39
0.91
EUR 57.76
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Чемпионат Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту проходит в Самаре
Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

"iВолга": финальным событием форума станет выступление NILETTO

25 июля 2022 18:22
106
На Мастрюковской поляне продолжается Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга».

На Мастрюковской поляне продолжается Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Участники съехались из разных регионов страны.

 Организаторами форума выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для резидентов юбилейного форума подготовлена насыщенная образовательная программа: лекции и панельные дискуссии, мастер-классы, тренинги и многое другое.

Особое внимание на форуме уделено конкурсам проектов. По традиции в этом году их два:

- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.
- Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

Принять участие в конкурсе проектов могли резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет. Всего в 2022 году на окружной конкурс было представлено более 370 инициатив по трем направлениям: «Этнокультурное многообразие и единство народов», «Предпринимательство и бизнес» и «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики».

Самым востребованным стало новое направление «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики». К нему относятся проекты, направленные на создание молодежных сообществ для решения различных социальных задач, а также на развитие и повышение качества реализации государственной молодежной политики.

Увлекательной стала и культурно-досуговая программа. Так, для участников проходят мастер-классы по различным танцевальным направлениям, все желающие могут принять участие в фестивале ГТО или сразиться в танцевальном баттле, можно принять участие и в турнирах по футболу, волейболу, попробовать себя на скалодроме или же спеть в караоке. А в финале дня с главной сцены фестивальной поляны для участников выступают именитые артисты. Среди них и бывший участник iВолги – Драгни, который стал хедлайнером в день проведения фестиваля «iВолга поколений».

28 июля на Мастрюковской поляне состоится торжественное закрытие Форума. В этот день на «iВолге» озвучат результаты грантовых конкурсов: Окружного и Всероссийского, а также назовут имена победителей двух форумных рейтингов активности: индивидуального и регионального.

Финальным событием "iВолги" станет выступление российского исполнителя, участника проекта "Песни" и проекта «Русский ниндзя» - NILETTO.

 

Фото: пресс-служба форума "iВолга"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области сенатор принял участие в юбилейном молодежной форуме Приволжского федерального округа
25 июля 2022  18:56
Андрей Кислов: "Новое поколение – связующее звено между прошлым и будущим"
104
В Самарской области отметили День работника торговли
25 июля 2022  13:47
В Самарской области отметили День работника торговли
220
Олег Машковцев:
25 июля 2022  11:46
Олег Машковцев: "В Самарской области активно реализуются проекты ПФО"
200
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
24 июля 2022  11:45
Юбилейная «iВолга» продолжает свою работу
534
Фестиваль
24 июля 2022  11:20
Фестиваль "Ярмарка вкуса" в Самаре продолжает работу: ФОТО
607
Весь список