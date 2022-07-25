"iВолга": финальным событием форума станет выступление NILETTO

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На Мастрюковской поляне продолжается Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Участники съехались из разных регионов страны.

Организаторами форума выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Для резидентов юбилейного форума подготовлена насыщенная образовательная программа: лекции и панельные дискуссии, мастер-классы, тренинги и многое другое.



Особое внимание на форуме уделено конкурсам проектов. По традиции в этом году их два:



- Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи.

- Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.



Принять участие в конкурсе проектов могли резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет. Всего в 2022 году на окружной конкурс было представлено более 370 инициатив по трем направлениям: «Этнокультурное многообразие и единство народов», «Предпринимательство и бизнес» и «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики».



Самым востребованным стало новое направление «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики». К нему относятся проекты, направленные на создание молодежных сообществ для решения различных социальных задач, а также на развитие и повышение качества реализации государственной молодежной политики.



Увлекательной стала и культурно-досуговая программа. Так, для участников проходят мастер-классы по различным танцевальным направлениям, все желающие могут принять участие в фестивале ГТО или сразиться в танцевальном баттле, можно принять участие и в турнирах по футболу, волейболу, попробовать себя на скалодроме или же спеть в караоке. А в финале дня с главной сцены фестивальной поляны для участников выступают именитые артисты. Среди них и бывший участник iВолги – Драгни, который стал хедлайнером в день проведения фестиваля «iВолга поколений».



28 июля на Мастрюковской поляне состоится торжественное закрытие Форума. В этот день на «iВолге» озвучат результаты грантовых конкурсов: Окружного и Всероссийского, а также назовут имена победителей двух форумных рейтингов активности: индивидуального и регионального.



Финальным событием "iВолги" станет выступление российского исполнителя, участника проекта "Песни" и проекта «Русский ниндзя» - NILETTO.

Фото: пресс-служба форума "iВолга"