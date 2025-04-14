Иван Носков проверил подготовку «Спецремстройзеленхоза» к оформлению клумб и цветников Самары

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Об этом он написал в своем ТГ-канале.

"На выходных проверил подготовку муниципального учреждения «Спецремстройзеленхоз» к оформлению клумб и цветников Самары. Коллектив предприятия слаженный – многие сотрудники работают здесь десятилетиями, а это говорит о настоящей преданности своему делу и городу. Сотрудников немногим более 300 человек, и, кроме выращивания цветов, они занимаются уходом за зелеными насаждениями, ремонтом малых архитектурных форм, содержанием и ремонтом фонтанов.

Одни луковичные растения занимают площадь более 32 тысяч квадратных метров, а еще кустарники, деревья, многолетние цветы и многое другое. Несколько гектаров на предприятии засажено тюльпанами и анютиными глазками. Их высадят на клумбах города уже в мае. К 9 мая будут установлены кашпо с цветами, топиарные фигуры, каскады, вазоны и цветочницы и т.д. Самара скоро зацветет!

Кроме саженцев деревьев, кустарников, цветов на предприятии выращивают помидоры. Самарские помидоры опыляются шмелями – эта технология помогает сохранить высокое качество томатов.

В ближайшее время проведем переговоры с Центром занятости населения по трудоустройству школьников на период летних каникул. Так же с департаментом образования и руководством муниципального предприятия решим вопрос по организации экскурсий для детей в теплицы. Каждый школьник должен побывать на предприятии, и увидеть своими глазами, как создается цветочная красота, и выращиваются настоящие самарские помидоры", - сообщил Иван Носков.