Я нашел ошибку
Главные новости:
Любовь к фэнтези окрыляет и объединяет!
Любите читать, иллюстрировать и режиссировать прочитанное - вас ждет Всероссийский литературный онлайн конкурс «Прочитай его!»
В СГСПУ прошёл III региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов Самарской области «Я – будущий педагог».
В Самарском педагогическом университете подвели итоги регионального конкурса «Я – будущий педагог»
Самые сильные из идей будут представлены руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
Жители губернии могут принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний.
Самарский врач-акушер-гинеколог: каких правил необходимо придерживаться, чтобы выносить и родить здорового ребенка
Начинающаяся призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации, она будет проходить в плановом порядке.
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Около 16 тысяч местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
В Шигонском районе модернизируют медицинские объекты
В рамках встречи рассмотрены вопросы и представлены планы благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных проездов, расселения и сноса аварийных домов, незаконно установленных гаражей, а также развития инфраструктуры в новых микрорайонах.
Иван Носков провел встречу с жителями Октябрьского района
Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от энергокомпании в июне 2025 года.
«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Тевис» планируют переходить на прямые расчёты с населением Тольятти
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.68
-0.15
EUR 89.66
-0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1 апреля в 13:00 в Самарском зоопарке отметят День птиц
В Музее-галерее «Заварка» пройдет творческая встреча с программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest»
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков провел встречу с жителями Октябрьского района

31 марта 2025 17:39
143
В рамках встречи рассмотрены вопросы и представлены планы благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных проездов, расселения и сноса аварийных домов, незаконно установленных гаражей, а также развития инфраструктуры в новых микрорайонах.

29 марта в рамках рабочего объезда территорий глава города Самара Иван Носков совместно с главой района Сергеем Радько и структурными подразделениями администрации города провел встречу с жителями Октябрьского района. В рамках встречи рассмотрены вопросы и представлены планы благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных проездов, расселения и сноса аварийных домов, незаконно установленных гаражей, а также развития инфраструктуры в новых микрорайонах.

«Важно, что на каждой нашей встрече жители задают насущные вопросы, касающиеся развития своего района и города в целом. Ко всем вопросам отношусь очень внимательно, часть обращений беру на свой личный контроль. Если люди спрашивают, значит, им это действительно интересно, значит, им не все равно, как будет выглядеть наш город через год, через пять или десять лет, – отметил Иван Носков. – Сегодня затронули важную тему – увеличение объемов комплексного ремонта дорог. В этом году в эту программу вошло 126 объектов улично-дорожной сети. С учетом потребности, объем небольшой для нашего города. Пока закрываем большую часть аварийным ремонтом и параллельно вместе с ресурсоснабжающими компаниями и главами районов формируем адреса дорожной кампании 2026 года».

Глава Самары дал поручение восстановить пешеходный переход через улицу Осипенко к улице Циолковского. В ближайшие дни аварийный ремонт дорог проведут на Автобусном проезде, улицам Конноармейской и Лейтенанта Шмидта. 

Иван Носков, отвечая на вопросы жителей, рассказал о планах администрации города и правительства Самарской области по развитию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах Октябрьского района. 

«Новая школа на 200 мест в районе ЖК «Сокол» может быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году. Открывать школу строительная компания будет только после полного оснащения здания необходимым оборудованием, мебелью и школьным инвентарем. Администрация города параллельно ведет переговоры по передаче объекта в муниципальную собственность. Считаю, что небольшая, но все-таки школа, должна принадлежать городу и быть доступна жителям. Ведем переговоры со строительными компаниями по проектированию и возведению в Октябрьском районе ряда других соцобъектов – детских садиков и поликлиник», – отметил Иван Носков. 

Жители Октябрьского района обратилась с просьбой освободить от незаконно установленных гаражей территорию рядом со школой 155, где проходила рабочая встреча. Помимо сноса незаконных гаражей глава Самары дал поручение присоединить освобожденный участок к территории школы и разработать проект благоустройства пришкольной территории, а также ремонт фасада здания соцучреждения.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В СГСПУ прошёл III региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов Самарской области «Я – будущий педагог».
31 марта 2025, 18:57
В Самарском педагогическом университете подвели итоги регионального конкурса «Я – будущий педагог»
В СГСПУ прошёл III региональный конкурс для обучающихся психолого-педагогических классов Самарской области «Я – будущий педагог». Образование
85
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний.
31 марта 2025, 18:36
Самарский врач-акушер-гинеколог: каких правил необходимо придерживаться, чтобы выносить и родить здорового ребенка
Процесс деторождения желательно осуществить в 20—30 лет, так как с возрастом происходит накопление сопутствующих заболеваний. Здравоохранение
115
Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от энергокомпании в июне 2025 года.
31 марта 2025, 17:25
«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Тевис» планируют переходить на прямые расчёты с населением Тольятти
Если управляющие компании не погасят накопившиеся долги, то платёжные документы с новыми лицевыми счетами жители Автозаводского района Тольятти получат от... ЖКХ
134
В центре внимания
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
31 марта 2025  11:20
Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля
226
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
30 марта 2025  13:49
1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1045
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
30 марта 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Ураза-байрамом
522
В Самаре вырастет плата за детские сады
29 марта 2025  14:26
В Самаре вырастет плата за детские сады
850
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
29 марта 2025  12:39
С 1 апреля по 15 октября в Самарской области вводится особый противопожарный режим.
722
Весь список