Иван Носков провел встречу с жителями Октябрьского района

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29 марта в рамках рабочего объезда территорий глава города Самара Иван Носков совместно с главой района Сергеем Радько и структурными подразделениями администрации города провел встречу с жителями Октябрьского района. В рамках встречи рассмотрены вопросы и представлены планы благоустройства, ремонта дорог и внутриквартальных проездов, расселения и сноса аварийных домов, незаконно установленных гаражей, а также развития инфраструктуры в новых микрорайонах.



«Важно, что на каждой нашей встрече жители задают насущные вопросы, касающиеся развития своего района и города в целом. Ко всем вопросам отношусь очень внимательно, часть обращений беру на свой личный контроль. Если люди спрашивают, значит, им это действительно интересно, значит, им не все равно, как будет выглядеть наш город через год, через пять или десять лет, – отметил Иван Носков. – Сегодня затронули важную тему – увеличение объемов комплексного ремонта дорог. В этом году в эту программу вошло 126 объектов улично-дорожной сети. С учетом потребности, объем небольшой для нашего города. Пока закрываем большую часть аварийным ремонтом и параллельно вместе с ресурсоснабжающими компаниями и главами районов формируем адреса дорожной кампании 2026 года».



Глава Самары дал поручение восстановить пешеходный переход через улицу Осипенко к улице Циолковского. В ближайшие дни аварийный ремонт дорог проведут на Автобусном проезде, улицам Конноармейской и Лейтенанта Шмидта.



Иван Носков, отвечая на вопросы жителей, рассказал о планах администрации города и правительства Самарской области по развитию социальной инфраструктуры в новых микрорайонах Октябрьского района.

«Новая школа на 200 мест в районе ЖК «Сокол» может быть введена в эксплуатацию уже в 2025 году. Открывать школу строительная компания будет только после полного оснащения здания необходимым оборудованием, мебелью и школьным инвентарем. Администрация города параллельно ведет переговоры по передаче объекта в муниципальную собственность. Считаю, что небольшая, но все-таки школа, должна принадлежать городу и быть доступна жителям. Ведем переговоры со строительными компаниями по проектированию и возведению в Октябрьском районе ряда других соцобъектов – детских садиков и поликлиник», – отметил Иван Носков.



Жители Октябрьского района обратилась с просьбой освободить от незаконно установленных гаражей территорию рядом со школой 155, где проходила рабочая встреча. Помимо сноса незаконных гаражей глава Самары дал поручение присоединить освобожденный участок к территории школы и разработать проект благоустройства пришкольной территории, а также ремонт фасада здания соцучреждения.

Фото: администрация Самары