Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством Христовым

Глава города отметил, что этот светлый праздник отмечают сегодня миллионы православных христиан во всем мире. Он объединяет, очищает мысли, наполняет душу радостью, надеждой на лучшее и верой в торжество добра и справедливости.

"Светлый праздник Рождества Христова в непростое для страны время делает нас милосерднее, напоминает о сострадании и способности прощать. Но никогда не заставляет забыть о чувстве справедливости, о духовном единстве русского народа и готовности встать на защиту наших братьев и сестер, волею судьбы оказавшихся за пределами России" - написал Иван Носков в телеграм-канале.

Он рассказал, что встретил Рождество в Софийском Соборе, а день проведет со своей семьей.

"Желаю всем сохранить светлые чувства рождественского утра на весь год. Пусть ваши дома наполнятся радостью и добром, душа – гармонией, а сердце – верой в лучшее!" - пожелал мэр самарцам.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова