Иван Носков посетил ТТУ Самары и встретился со специалистами предприятия

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Исполняющий обязанности Главы Самары Иван Носков посетил Трамвайно-троллейбусное управление и встретился со специалистами предприятия.

Рабочую встречу приурочили к двум памятным датам – ровно 82 года назад в городе на линию вышел первый троллейбус и 110 лет назад прошел пробный рейс первого вагона трамвая.

Экскурсия по предприятию началась со знаменитого музея ТТУ. Его хранительница, Алевтина Новикова, показала исполняющему обязанности Главы экспозицию.

Посетил Иван Носков и профильные помещения предприятия – ремонтную базу, где обсудил со специалистами дальнейшие шаги развития ТТУ. Сейчас в цехе на обновлении находятся несколько трамваев.

По итогам рабочей встречи, Иван Носков отметил, что муниципальное предприятие продолжает развиваться. Так, в текущем году был выполнен капитальный ремонт трех трамваев «Татра Т3», закуплены три трехсекционных трамвайных поезда, которые должны прибыть в город до конца года, и 71 односекционный трамвай со сроками поставки в следующем и в 2026 году. Кроме того, был выполнен капитальный ремонт путей по ул. Ново-Садовая от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной.

Фото: администрация Самары