Иван Носков: «От молодежи я жду предложений и личного участия в развитии Самары»

139

14 октября исполняющий обязанности Главы Самары Иван Носков провел рабочее совещание с председателем совета местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Сергеем Пушняком. В рамках встречи обсудили вопросы взаимодействия структурных подразделений администрации города и районов с молодежным объединением, планы проведения спортивно-патриотических мероприятий и социально значимых проектов для города и его жителей.



«Дети, молодежь – это наше будущее. Благодаря такому сильному общественно-государственному движению, как «Движение Первых», мы можем быть уверены, - оно в надежных руках, - подчеркнул и.о. главы Самары Иван Носков. - Мы не удержим молодежь в регионе, если не дадим ей возможности для профессионального развития, творческой и спортивной самореализации. А заниматься этим должны такие же молодые ребята, которые лучше знают, что нужно современной молодежи и говорят с ней на одном языке. Поэтому от молодежи я жду предложений и личного участия в развитии Самары».



В настоящее время самарское представительство Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» объединяет более 68 тысяч человек, создано 286 первичных отделений на базе учреждений образования, молодежной политики, организаций культуры и спорта, а также на базе предприятий.



В 2025 году планируется расширение программы ежегодной военно-патриотической игры «Зарницы» и изменение места ее проведения для охвата большего количества участников. Самарское отделение «Движение Первых» намерено разработать проект помощи жителям частного сектора, одиноким людям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья в очистке участков и крыш от снега и наледи.



«Мы планируем и дальше развивать сеть отделений «Движения Первых» в Самаре. Наша организация должна оставаться доступной для молодежи всех возрастов, проживающих в разных районах областного центра, - отметил Сергей Пушняк. - Гражданско-патриотическое воспитание - неотъемлемая часть каждого нашего мероприятия, от него зависит развитие молодежи. Уверен, совместно с Иваном Николаевичем нам удастся реализовать больше проектов и программ на благо молодежи и всех жителей города».



Иван Носков поддержал предложения председателя отделения о выделении помещений для проведения районных мероприятий на базе учреждений культуры, модельных библиотек.

Фото:администрация Самары