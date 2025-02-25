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Иван Носков наградил клуб «СВОи» за поддержку семей военнослужащих

25 февраля 2025 15:45
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 Клуб оказывает гуманитарную и консультационную помощь семьям военнослужащих специальной военной операции, организует досуг, мастер-классы и многое другое.

Глава Самары Иван Носков поздравил клуб «СВОи» с Днем Защитника Отечества и наградил его участников благодарственными письмами за вклад в обеспечение безопасности и поддержку семей военнослужащих.

«Специальная военная операция заставила нас вспомнить, что защитник Отечества – это не просто мужчина, это человек, который действительно и словом, и делом защищает Родину. Это достойные, смелые, правильные люди. За каждым военнослужащим стоит крепкая семья, сильная женщина. Благодаря именно таким объединениям семьи наших защитников Отечества получают такую важную в наше время моральную поддержку, - отметил Иван Носков. – Благодарю клуб и особенно его сильную женскую половину, которые работают на благо своей Родины в тылу, собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО и в новые российские регионы. Потому что защитник – это, в первую очередь, патриот, который не говорит, а делает». Клуб оказывает гуманитарную и консультационную помощь семьям военнослужащих специальной военной операции, организует досуг, мастер-классы и многое другое».

«Сейчас клуб «СВОи» - это тесное сообщество, где семьи военнослужащих могут поддерживать друг друга. И я очень рад, что вы - жены и родители наших защитников, общаетесь, держитесь вместе, помогаете друг другу. И очень важно, что приходите вместе с детьми. Каждую среду ждем вас на встречи и мероприятия, а раз в квартал мы организуем консультационный день с участием специалистов тех учреждений и ведомств, которые больше всего необходимы в конкретный момент времени. В нашем Клубе совершенно точно чувствуется преемственность поколений, так как мы объединяем семьи участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов, ветеранов Вооруженных сил. Хочу подчеркнуть, что мы будем и дальше поддерживать семьи военнослужащих», - обратился к гостям праздника глава Советского района Вадим Бородин.

Среди награжденных в этот день – основатели и главные активисты клуба «СВОи» - заместитель главы Советского района Анна Кривощекова, супруги военнослужащих Ольга Мямина и Валентина Апанасова. На своем опыте эти люди доказали, что сдаваться нельзя. Нужно брать инициативу в свои руки и стараться оказывать посильную помощь фронту, военнослужащим и их семьям. 

«От всей души поздравляю с праздником всех причастных, всех наших защитников, их жен, кто проявляет терпение, оказывает помощь, остается неравнодушным. Спасибо нашему клубу «СВОи», который несет очень важную функцию. Это и психологическая поддержка, прежде всего, моральная, эмоциональная. Спасибо руководителю Советского района за помощь в организации такого сообщества. Это точно нужно, это важно для всех!», - поблагодарила присутствующих супруга участника спецоперации Ольга Мямина. Она на протяжении нескольких лет помогает формировать гуманитарные грузы, участвует в плетении маскировочных сетей, изготовлении блиндажных свечей.

Клуб «СВОи» сотрудничает с администрациями города и Советского района, прокуратурой Самары, Фондом «Защитники Отечества» Самарской области, Центром обеспечения мер социальной поддержки населения, Комплексным центром социального обслуживания населения Самарского округа, рядом учреждений здравоохранения, Социальным фондом России, Центром «Работа России» Самарской области, Государственного юридического бюро и другими организациями. Получить консультацию специалиста сможет любая семья участника СВО Советского района Самары. Связаться с профильным отделом можно по телефонам - 8 (846) 262-46-09, 8 (846) 262-28-72.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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