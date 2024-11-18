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Иван Носков: "Будем искать все возможности для привлечения туристов в Самару"

18 ноября 2024 10:27
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Иван Носков: "Будем искать все возможности для привлечения туристов в Самару"

Временно исполняющий полномочия Главы Самары Иван Носков станет наставником участника СВО, награжденного Медалью «За отвагу» Сергея Калмыкова. Сергей участник региональной программы "Школа героев", представил идею развития туристического потенциала поселка Прибрежный и областного центра.  

"Обсудили идею Сергея развития туризма в поселке, сейчас он оформит ее в проект, затем наметим этапы реализации, следующим шагом будет развитие туристической инфраструктуры в Самаре. Будем искать все возможности для привлечения туристов, в том числе – и за счет конкурсов, грантов, программ поддержки. Надеюсь и на поддержку Правительства и губернатора региона", - написал на своей странице в соцсетях и.о. главы Самары Иван Носков.

По словам Сергея Калмыкова, презентовать свои идеи по развитию туристического потенциала поселка Ивану Носкову - уникальная возможность: "У Прибрежного своя особенная атмосфера. Но сейчас она явно недооценена и жителями Самары, и гостями города. Моя идея в том, чтобы сделать поселок привлекательным для людей всех возрастов, чтобы люди стремились здесь не только отдыхать, но и жить. Сейчас перед страной стоят важные задачи, поэтому наша задача здесь на местах - побеждать и улучшать нашу жизнь"

Отметим, что в этом году на территории Самары началась реализация проекта по созданию туристического кода. Первый этапом стало строительство информационно-справочного центра, в котором гости города могут получить информацию о местных достопримечательностях, знаковых местах и экскурсионных программах. 

Напомним, развитие института кураторства по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стало продолжением региональной программы "Школа героев", которая была создана по аналогии с федеральной кадровой программой "Время героев". Благодаря региональной программе ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в Самарской области.

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