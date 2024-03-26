Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра

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27 марта, во Всемирный день театра, в 14.00 Самарская область примет участие в онлайн-трансляции, во время которой буду подведены итоги V сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Участниками трансляции от Самарской области станут победители регионального этапа фестиваля - творческая мастерская «Юные гении» (режиссер Суменкова Ольга Александровна, ОЦ «Южный город» м.р. Волжский) и театральная студия «Труппа Отрадного» (режиссер Трегубов Виктор Александрович, Дворец культуры «Россия», г. о. Отрадный), представители министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий и жюри регионального этапа. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление», а также назовут призеров конкурса афиш и плакатов фестиваля.

В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Самарской области. А за возможность примерить корону театрального короля или королевы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных артистов.

«Театральное Приволжье» – самый масштабный общественный проект Приволжского федерального округа, который создает условия и дает дополнительные стимулы для развития детского и молодежного театрального движения. Фестиваль проходит уже 5-й год подряд по инициативе Полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Коллективы Самарского региона все эти годы остаются в лидерах как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ. В копилке региона – лидерство в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля «Конкурс афиш и плакатов». В прошлом году Самарская область убедительно подтвердила свои лидерские позиции в ежегодном фестивале «Театральное Приволжье»: завоевав пять призовых мест, из них четыре – абсолютные победы. 125 заявок, поступивших от желающих принять участие в юбилейном фестивальном сезоне – это рекорд за пять лет «Театрального Приволжья».

Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) будут поощрены участием в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, и получат уроки мастерства от ведущих преподавателей ГИТИСа.

Фото: минкульт СО