Я нашел ошибку
Главные новости:
Найденные предметы были спрятаны ухищренным способом в кондитерском изделии «чак-чак». 
В СИЗО-2 УФСИН СО пресечена попытка доставки запрещенных предметов
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
А также усиление ветра, кратковременная метель, на дорогах местами гололедица, снежная каша.
27 марта в Самарской области ожидается дождь и мокрый снег, гололед
Врач призвала будущих родителей следовать принципам здорового образа жизни.
Чапаевский врач акушер-гинеколог рассказала правилах планирования беременности
В фельдшерско-акушерском пункте обновили интерьер, системы водоснабжения, электроснабжения и отопления. В кабинетах выполнили капитальный ремонт.
Жители села Лозовка проходят диспансеризацию в обновленном ФАПе
Начальник главка ответил на поступившие вопросы и отразил наиболее проблемные аспекты и актуальные направления деятельности региональной полиции.
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов выступил перед депутатами с отчетом о работе органов внутренних дел региона
Джонсон родился в США, он провел на профессиональном ринге 60 поединков.
Боксер Кевин Джонсон устроился на работу тренером в центр спортивной подготовки в Самаре
В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Самарской области.
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
0.17
EUR 100.37
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра

26 марта 2024 14:16
103
В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Самарской области.

27 марта, во Всемирный день театра, в 14.00 Самарская область примет участие в онлайн-трансляции, во время которой буду подведены итоги V сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Участниками трансляции от Самарской области станут победители регионального этапа фестиваля - творческая мастерская «Юные гении» (режиссер Суменкова Ольга Александровна, ОЦ «Южный город» м.р. Волжский) и театральная студия «Труппа Отрадного» (режиссер Трегубов Виктор Александрович, Дворец культуры «Россия», г. о. Отрадный), представители министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий и жюри регионального этапа. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление», а также назовут призеров конкурса афиш и плакатов фестиваля.

В пятом юбилейном сезоне в региональном этапе приняли участие 125 спектаклей из 21 города и района Самарской области. А за возможность примерить корону театрального короля или королевы в этом году боролись более двух тысяч самодеятельных артистов.

«Театральное Приволжье» – самый масштабный общественный проект Приволжского федерального округа, который создает условия и дает дополнительные стимулы для развития детского и молодежного театрального движения. Фестиваль проходит уже 5-й год подряд по инициативе Полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Коллективы Самарского региона все эти годы остаются в лидерах как по числу коллективов-победителей, так и по мастерству режиссерского замысла, музыкальному и художественному оформлению сценических работ. В копилке региона – лидерство в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля «Конкурс афиш и плакатов». В прошлом году Самарская область убедительно подтвердила свои лидерские позиции в ежегодном фестивале «Театральное Приволжье»: завоевав пять призовых мест, из них четыре – абсолютные победы. 125 заявок, поступивших от желающих принять участие в юбилейном фестивальном сезоне – это рекорд за пять лет «Театрального Приволжья».

Видеоверсии и трейлеры спектаклей-победителей регионов Приволжского Федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) будут поощрены участием в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, и получат уроки мастерства от ведущих преподавателей ГИТИСа.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
26 марта 2024, 09:15
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Просим обратить внимание – на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по телефону. Культура
180
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
25 марта 2024, 17:48
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
С 16 по 19 мая в акватории яхт-клуба «Ласточка» и на берегу свою продукцию покажут отечественные производители яхт, катеров и другой водно-моторной техники. Общество
404
Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре
25 марта 2024, 09:20
Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре
На десятой встрече лектория «История жанра в зеркале советского кино» речь пойдет о феномене политического триллера в СССР. Культура
382
В центре внимания
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
56
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
123
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
163
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1174
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
820
Весь список