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Итоги 2021 года: правоохранительная деятельность Самарской таможни

22 марта 2022 11:34
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Итоги 2021 года: правоохранительная деятельность Самарской таможни

В течение 2021 года оперативными подразделениями Самарской таможни выявлено 13 преступлений. На данный момент по 6 возбужденным уголовным делам вынесен обвинительный приговор. 

Сотрудниками Самарской таможни за 2021 год изъято из незаконного оборота порядка 9 кг подконтрольных веществ. Кроме того, в 2021 году впервые удалось выявить такое преступление как легализация денежных средств, полученных преступным путем. Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков задокументирована деятельность организатора контрабандных поставок сильнодействующих веществ, который на полученные от их реализации деньги приобрел автомобиль Инфинити. Возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ. 

В  2021 году возбуждено 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 11 миллионов рублей, из которых 8 миллионов рублей погашено в добровольном порядке. 

По оперативной информации во взаимодействии  с подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в федеральный бюджет доначислено 110 миллионов рублей. 

По линии административного производства таможенники возбудили 1313 дел об административных правонарушениях. Экономическим итогом деятельности по привлечению лиц к административной ответственности стало взыскание штрафов на сумму 7  миллионов рублей.

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