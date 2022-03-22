Итоги 2021 года: правоохранительная деятельность Самарской таможни

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В течение 2021 года оперативными подразделениями Самарской таможни выявлено 13 преступлений. На данный момент по 6 возбужденным уголовным делам вынесен обвинительный приговор.

Сотрудниками Самарской таможни за 2021 год изъято из незаконного оборота порядка 9 кг подконтрольных веществ. Кроме того, в 2021 году впервые удалось выявить такое преступление как легализация денежных средств, полученных преступным путем. Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков задокументирована деятельность организатора контрабандных поставок сильнодействующих веществ, который на полученные от их реализации деньги приобрел автомобиль Инфинити. Возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ.

В 2021 году возбуждено 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 11 миллионов рублей, из которых 8 миллионов рублей погашено в добровольном порядке.

По оперативной информации во взаимодействии с подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в федеральный бюджет доначислено 110 миллионов рублей.

По линии административного производства таможенники возбудили 1313 дел об административных правонарушениях. Экономическим итогом деятельности по привлечению лиц к административной ответственности стало взыскание штрафов на сумму 7 миллионов рублей.