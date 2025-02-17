ИТ-специалисты региона могут стать участниками проекта «IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи»

С 10 февраля студенты и молодые ИТ-специалисты могут принять участие в конкурсе на присуждение премии Молодежного цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо».
Премия учреждена в рамках Молодежного цифрового форума (Youth RIGF) для выявления и поддержки молодых людей, которые:
- защищают права граждан в цифровом пространстве,
- рассказывают об обязанностях и ответственности за действия в сети «Интернет»,
- повышают уровень медиа и цифровой грамотности граждан,
- разрабатывают отечественные ИТ-решения и инициативы,
- проводят исследования, связанные с ИТ.
Участниками конкурса могут стать граждане, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
Они могут номинировать:
- свою деятельность, связанную с ИТ-сферой (профессиональную, общественную, научную, добровольческую или иную);
- проект (хакатон, кейс-чемпионат и т.д.);
- продукт (образовательный онлайн-курс, приложение, ПО, чат-бот, сайт, интерактивный комикс, научную монографию и т.д.);
- инициативу (идею) по осуществлению новой деятельности, реализации нового проекта, разработке нового продукта (концепция системы профилактических мероприятий по обеспечению информационной безопасности для школьников, форума, техническое задание образовательной платформы или положения и т.д.).
Конкурс проводится по двум номинациям:
- индивидуальная «Молодой ИТ-лидер»;
- командная «Команда цифрового будущего».
Фото: freepik.com