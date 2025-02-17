ИТ-специалисты региона могут стать участниками проекта «IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи»

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С 10 февраля студенты и молодые ИТ-специалисты могут принять участие в конкурсе на присуждение премии Молодежного цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо».

Премия учреждена в рамках Молодежного цифрового форума (Youth RIGF) для выявления и поддержки молодых людей, которые:

- защищают права граждан в цифровом пространстве,

- рассказывают об обязанностях и ответственности за действия в сети «Интернет»,

- повышают уровень медиа и цифровой грамотности граждан,

- разрабатывают отечественные ИТ-решения и инициативы,

- проводят исследования, связанные с ИТ.

Участниками конкурса могут стать граждане, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Они могут номинировать:

- свою деятельность, связанную с ИТ-сферой (профессиональную, общественную, научную, добровольческую или иную);

- проект (хакатон, кейс-чемпионат и т.д.);

- продукт (образовательный онлайн-курс, приложение, ПО, чат-бот, сайт, интерактивный комикс, научную монографию и т.д.);

- инициативу (идею) по осуществлению новой деятельности, реализации нового проекта, разработке нового продукта (концепция системы профилактических мероприятий по обеспечению информационной безопасности для школьников, форума, техническое задание образовательной платформы или положения и т.д.).

Конкурс проводится по двум номинациям:

- индивидуальная «Молодой ИТ-лидер»;

- командная «Команда цифрового будущего».

Фото: freepik.com