История помощи: о матери героя СВО позаботились в больнице, пока сын далеко от дома

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Ветеран СВО Александр А. оказался на больничной койке в госпитале в Москве, когда получил травмы на службе. Сейчас он проходит необходимое лечение. Но в это же время, пока он за тысячу километров от дома, в Самаре заболела его мама. Женщину госпитализировали в больницу.

Боец обратился в самарский филиал фонда «Защитники Отечества» с просьбой позаботиться о матери.

«Помогите, пожалуйста, моей маме. У нее рядом нет никого, чтобы помочь. Я очень переживаю за ее состояние,» - поделился ветеран.

В тот же день соцкоординатор самарского филиала фонда навестила маму героя, принесла гостинцы и все подробности о ее здоровье сообщила сыну.

«Мамы - это самые главные люди в нашей жизни, - поделилась соцкоординатор Оксана Александрова. - Я не представляю, как было тяжело Александру за тысячи километров от нее в такой ситуации. Валентину Ивановну сразу же навестила! Она чувствует себя хорошо».

Мама ветерана СВО Валентина Ивановна прошла комплексное обследование и лечение в госпитале. Сейчас за ней ухаживает социальный работник, который был назначен администрацией Промышленного района по просьбе филиала фонда.

«Я благодарна самарскому филиалу фонда за отзывчивость, помощь и поддержку. Соцкоординатор была рядом, мы постоянно находились на связи. Сейчас я чувствую себя хорошо. Появление социального работника сделало мою жизнь намного комфортнее!» - поблагодарила за помощь мама ветерана.

«После моего возвращения домой, продолжим работу по моему восстановлению и реабилитации, - рассказал Александр. То, что я слышу от моей мамы, переполняет меня благодарностью к вам и вашей работе. Ради моей мамы, ради таких настоящих людей, как вы, я и пошел в свои года защищать Родину!»

Социальные координаторы филиала фонда всегда на связи и готовы оказать всю необходимую помощь как ветеранам, так и их родным. В Фонде рассказывают обо всех видах поддержки, составляют индивидуальную программу адаптации и социализации, помогают с покупкой средств реабилитации, а также организуют адаптацию жилья, если этого требует состояние здоровья ветерана. Кроме этого, помогают в переобучении и трудоустройстве ветеранов.