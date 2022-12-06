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Исторический парк Самары: выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь»
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Исторический парк Самары: выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь»

6 декабря 2022 18:33
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Выставка организованна Патриаршим советом по культуре и приурочена к 100-летию изъятия храмовых ценностей.

В Историческом парке «Россия — моя история» в Самаре открылась новая мультимедийная выставка, посвященная одной из величайших и одновременно трагичных тем церковной истории ХХ века – «100-летию подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь».

 Выставка организованна Патриаршим советом по культуре и приурочена к 100-летию изъятия храмовых ценностей и поругания святынь большевиками в период гонений на Русскую Православную Церковь. До конца года она пройдет в 10 регионах страны. 

Проект, созданный по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), охватывает период с 1917 года до сегодняшних дней, но акцент делается на 1920–1930-х годах, когда волна антицерковных репрессий захлестнула Советский Союз. Под предлогом борьбы с голодом в Поволжье власть начала изъятие церковных ценностей: потиров, напрестольных Евангелий и крестов, икон в старинных окладах, праздничных облачений, дароносиц и семисвечников — что лишало возможности священнослужителей совершать таинства, главное из которых —Евхаристия. На самом деле кампания по изъятию ценностей была попыткой полностью уничтожить Русскую Церковь, что подтверждается сохранившимися документами.

Изъятие литургических сосудов и священных предметов сопровождалось поруганием святынь и издевательствами над верующими, которые осмеливались оказать сопротивление государственному произволу. Так церковная история пополнилась тысячами имен исповедников и мучеников за веру.

Экспозиция размещается в четырех залах, где с помощью мультимедийных носителей, в том числе тачскрин-панелей, плазменных экранов, широкоформатного видеомэппинга, объектов малых архитектурных форм и проекционных аппаратов рассказывается о хронологии событий, светских и церковных деятелях, статистических и агитационных документах, наглядно иллюстрирующих эпоху царящего безбожия, а также представлены свидетельства современников, очевидцев.

На выставке уделено внимание таким темам, как Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 годов, интронизация и служение святителя Тихона (Беллавина), первого за два столетия российского патриарха, Церковь и декреты советской власти, антицерковная пропаганда, помощь Церкви голодающим Поволжья, деятельность митрополита Петроградского Вениамина, события в Шуе, обновленчество и раскол, Александро-Невское братство и многое другое. Представленные на базе цифровой инфраструктуры документы включают в себя дневниковые записи, комментарии в прессе, протоколы допросов и заключения печально известных «троек».

Проект адресован широкому кругу посетителей и позволит взглянуть на привычные исторические явления под другим углом.

Выставка «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь» будет проходить с 6 по 18 декабря 2022 г.

Возможно экскурсионное обслуживание, необходима предварительная запись.

Возрастное ограничение по посещению: 12+.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка Самары

 

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