Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I

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Исторические парки «Россия – Моя история» по всей стране станут центральными площадками и представят в рамках Года празднования юбилея Петра Первого несколько сотен больших и малых проектов (выставок, специальных экскурсионных программ, встреч, квизов, форумов и фестивалей), в том числе, официальный визуальный брендинг празднования. Одним из проектов станет викторина, созданная совместно с Центром просветительских инициатив, при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года».

«Цель викторины – привлечь внимание к личности Петра Первого и показать школьникам и студентам в молодом императоре себя, стоящих перед выбором жизненного пути, определения своих целей, поиске вдохновения, выборе профессии. Викторина создана в партнерстве с известным всероссийским конкурсом для педагогов и выстроена через кросс погружение в различные явления культуры и просвещения: кино, театр, музыка, история, искусство» – отметил член Общественной палаты РФ, директор московского исторического парка «Россия – Моя история» Иван Есин.

Викторина доступна для прохождения на официальном сайте Года торжеств http://350pet.ru/.

Всего 20 вопросов затрагивают все сферы деятельности и жизни императора. Отвечая на них, можно подробно изучить исторические документы, карту Российской империи, фото и видеоматериалы. Среди всех участников, прошедших викторину, будут разыграны ценные призы от парка с помощью генератора случайных чисел. Итоги викторины будут подведены 30 сентября 2022 года и опубликованы на сайте myhistorypark.ru.

Проект реализуется при участии Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», Министерства просвещения РФ, Центра Просветительских инициатив, Всероссийского форума классных руководителей, Всероссийского конкурса «Учитель года», который представляет самое крупное в России профессиональное сообщество, сообщает пресс-служба исторического парка Самары.