Исторический парк Самары одним из первых в стране получил новые лазерные высококонтрастные проекторы

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На сегодняшний день в России существует 24 исторических парка в 23 регионах страны, экспозиции которых с момента основания посетило более 16 миллионов человек. Активная деятельность парков, а за 5 лет проведено почти 20 000 мероприятий, включает в себя мультимедийные экспозиции, форумы, фестивали, конгрессы, лекции, кинопоказы, концертные вечера, встречи, экскурсии и многое другое. Парки неоднократно становились центрами масштабных праздничных программ исторической тематики, благодаря чему уже несколько лет входят в топ рейтинга самых известных выставочных площадок страны.

Феномен «Россия – Моя История» заключается в том, что основной акцент на изучение отечественной истории делается с помощью современных технологий, включающих мультимедийные кинозалы и проекторы, интерактивные 3D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, купола с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, а сами площадки обладают уникальными техническими, звуковыми, интерактивными, мультимедийными возможностями, внушительной вместимостью и большим количеством оборудованных помещений, что позволяет проводить любого рода мероприятия.

Экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история: 1945-2017» входят в состав основных выставок «Россия – Моя История» и обновляются впервые после открытия.

«В рамках первой итерации в 2022 году будут заменены 5 тысяч ламповых проекторов и уже к концу 2023 года эта цифра перейдет отметку 8 тысяч единиц. Вместе с основными носителями в парках будут заменены коммуникации для них, установлены дополнительные усилители сигнала. Уже в новом 2023 году после итоговой настройки оборудования исторические парки покажут новые экспозиции в новом свете», – отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Техническое переоборудование парков будет осуществляться в два этапа: до конца 2022 года новые системы появятся в Перми, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Ставрополе, Тюмени, Южно-Сахалинске, Якутске и Уфе, в 2023 году обновления пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Челябинске, Сургуте, Саратове. В обновленный мультимедийный комплекс войдет: новое лазерное оборудование, значительно превышающее по световым свойствам классические проекторы, короткофокусные и длиннофокусные проекционные установки, а также будет произведена замена шести купольных проекторов, которые обеспечивают работу кинотеатра.

Исторические парки «Россия – Моя История» – самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в России. География его площадок простирается через всю Россию и на сегодняшний день насчитывает 24 города. История создания мультимедийных парков берет свое начало в 2013 году, когда в рамках празднования 400-летия со дня основания династии Романовых была подготовлена первая временная интерактивная выставка. В настоящее время в экспозициях парка показана более, чем 1000 – летняя история нашей страны.

Фото: пресс-служба парка