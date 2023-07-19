Исторический парк Самары приглашает  на творческие мастер-классы 

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Локация находится на 1 этаже рядом с "поющими трубами".



Расписание:

20 июля 16:00

Мастер-класс «Создай герб своей семьи»

Участникам предстоит собрать герб своей семьи в технике аппликации с помощью танграма. Танграм — это головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают определённым образом для получения другой, более сложной, фигуры. Перед созданием герба пройдет ознакомительная лекция о геральдике, происхождении и назначении гербов с показом короткого анимационного фильма об истории герба и флага России.



27 июля 16:00

Мастер-класс «Аленький цветочек»

Это не только возможность изготовить праздничную открытку в технике аппликации, но еще и совершить увлекательное путешествие в прошлое с помощью экспозиции «Рюриковичи» в Историческом парке. На мастер-классе вы вспомните сказку «Аленький цветочек», узнаете историю ее создания и биографию автора – Сергея Тимофеевича Аксакова – семья которого неразрывно связана с историей Самары.



Ссылка для записи на мастер-классы https://t.me/gudokmall/1801

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара