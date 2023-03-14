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Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре присоединяется к Всероссийской акции «Крымская весна», посвященной девятой годовщине с момента подписания договора о вхождении в состав России республики Крым и города федерального значения Севастополя.



Полуостров Крым, также известный под более древними названиями, как Таврика или Таврида – это уникальное место, которое сохранило следы разных культур и эпох. Боспорское царство, Восточная Римская Империя (Византия), Хазарский каганат, Золотая Орда, Османская Империя, Российская империя – это, пожалуй, самые известные вехи в истории полуострова.



Для того, чтобы рассказать о богатой истории Крыма в Историческом парке «Россия – моя история» с 14 по 25 марта будут проходить тематические экскурсии с викториной «Крым – от империи до федерации».



18 марта в 14:00 пройдет сборная экскурсия для всех желающих.

У нас на анимационных стендах и сенсорных панелях рассказана история античного, византийского, монгольского, российского, советского периодов полуострова.



Также в этот день, 18 марта 2023 года в 12:00, в Историческом парке состоится открытие мультимедийной выставки графических новелл «Герои спецоперации». Выставка «Герои спецоперации» стартовала открытием 22 февраля экспозиции на площадке парка «Россия — Моя история» в Москве. Помимо столицы, экспозиции, посвященные подвигам участников СВО, откроются на площадке парков «Россия — Моя история» по всей стране — от Санкт-Петербурга до Владивостока.



Проект «Герои спецоперации» совместно разработали Университет «Синергия» и Российское общество «Знание». Он состоит из 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории настоящих героев СВО. Среди них — подвиги полковника Андрея Фроленкова, чье подразделение заняло Чернобыльскую АЭС без боя, полковника Владимира Жоги, ценой собственной жизни спасшего мирных жителей Волновахи, летчика-аса, майора Виктора Дудина, а также других военнослужащих.



Вход свободный. Возможно экскурсионное обслуживание.



Возрастное ограничение: 12+

Фото: департамент информационной политики СО