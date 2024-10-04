Источник: актер, народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован в Москве 

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Актер, народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован в Москве. Об этом 4 октября сообщил источник «Известий».

86-летний актер «Большой перемены» попал в больницу из-за плохого самочувствия. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которые выясняют причину его недомогания.

Александр Збруев — известный советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Он является одним из ведущих актеров Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» с 1961 года и членом «Национальной академии кинематографических искусств и наук России». Збруев известен по многим фильмам, в том числе «Ты у меня одна», «Большая перемена», «Всё будет хорошо!», «Опекун», «Одинокая женщина желает познакомиться».