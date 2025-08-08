Исправительную колонию №28 посетили зам. прокурора региона Евгений Петренко и УПЧ СО Елена Лапушкина

132

Исправительную колонию №28 посетил заместитель прокурора Самарской области Евгений Петренко совместно с Уполномоченным по правам человека в Самарской области Еленой Лапушкиной.

Их сопровождали заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Олег Заложук, а также представители Общественной наблюдательной комиссии региона.

В ходе проверки были осмотрены рабочие участки, помещения учреждения, а также соответствие условий труда и проживания осуждённых установленным требованиям.

В завершение визита состоялся приём осуждённых, на котором они получили разъяснения по актуальным правовым вопросам с учётом действующего законодательства, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО