Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования

В исправительной колонии №26 УФСИН России по Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвящённое дню образования учреждения.

Мероприятие открыл временно исполняющий обязанности начальника ИК-26 Андрей Гончаров, который рассказал о краткой истории создания и развития колонии — от первых шагов до современного этапа.

Были вручены специальные звания, почетные грамоты, медали и подарочные наборы — в том числе ветеранам учреждения, продолжающим службу. Это признание их многолетнего труда и преданности делу.

Для сотрудников и гостей была организована презентация об истории колонии, а также выступления творческих коллективов: дети сотрудников исполнили музыкальную композицию, а сотрудники представили яркий хореографический номер. Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске в честь первого начальника учреждения Василия Солдатова, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО