Использование некоторых приправ позволяет продлить жизнь

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Использование некоторых приправ позволяет снизить риск развития рака, диабета и других болезней, и тем самым продлить жизнь, говорится в публикации Express, передает РИА Новости.

Автор статьи Джессика Ниббс перечислила три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами и помогают защитить организм от серьезных недугов. Первым в списке куркумин, помогающий снизить риск рака и возрастных заболеваний.

"Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность", — говорится в статье.

В ходе одного из исследований у пациентов, употреблявших в течение месяца по четыре грамма приправы, на 40 процентов сократилось поражение толстой кишки, грозившее перерасти в рак.

Далее в перечне идет корица. Она помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа и снять воспаление.

"Одно исследование показало, что экстракт корицы способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель", — написала автор.

Также в борьбе с опухолями эффективно эфирное масло корицы.

Еще одна полезная приправа — шалфей. Он помогает улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Также шалфей полезен для профилактики болезней сердца, говорится в публикации.

Фото: pixabay