Я нашел ошибку
Главные новости:
Говорится в публикации Express.  
Использование некоторых приправ позволяет продлить жизнь
Свидетельствуют подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи.
Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти
Госавтоинспекторы провели мероприятия по контролю за применением детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
В Самарской области проходит «Месячник безопасности дорожного движения»
Министр рассказал, что сейчас в губернии более 200 тысяч доз запаса вакцины "Спутник V", около 4000 доз "ЭпиВакКороны" и чуть больше 700 доз "КовиВака".
Армен Бенян напомнил самарцам, кто сможет привиться "Спутником Лайт" в ноябре 2021 года
Драгоценности принадлежали тете императора Николая II, великой княгине Марии Павловне.
Драгоценности дома Романовых проданы на аукционе в Женеве за $885 тысяч
Вес боеприпаса составил полтонны.
Водолазы-пиротехники морского спецотряда у побережья Крыма уничтожили бомбу времен войны
Ранее Усман Нурмагомедов был задержан в Шереметьево за то, что он предположительно сбил на машине сотрудника полиции в Дагестане.
На Усмана Нурмагомедова завели уголовное дело за наезд на полицейского
Российский нападающий собирает клюшки всю свою карьеру. Причина — чтобы дети помнили о его карьере.
Александр Овечкин планирует открыть в России музей со своими памятными клюшками из личной коллекции
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.2
0.51
EUR 81.66
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Использование некоторых приправ позволяет продлить жизнь

11 ноября 2021 23:59
182
Говорится в публикации Express.  

Использование некоторых приправ позволяет снизить риск развития рака, диабета и других болезней, и тем самым продлить жизнь, говорится в публикации Express, передает РИА Новости.

Автор статьи Джессика Ниббс перечислила три натуральные пищевые добавки, обладающие полезными свойствами и помогают защитить организм от серьезных недугов. Первым в списке куркумин, помогающий снизить риск рака и возрастных заболеваний.

"Куркумин может продлить жизнь за счет ингибирования перекисного окисления липидов, а также увеличивает антиоксидантную активность", — говорится в статье.

В ходе одного из исследований у пациентов, употреблявших в течение месяца по четыре грамма приправы, на 40 процентов сократилось поражение толстой кишки, грозившее перерасти в рак.

Далее в перечне идет корица. Она помогает снизить уровень сахара в крови при диабете второго типа и снять воспаление.

"Одно исследование показало, что экстракт корицы способен уменьшать распространение раковых клеток и вызывать их гибель", — написала автор.

Также в борьбе с опухолями эффективно эфирное масло корицы.

Еще одна полезная приправа — шалфей. Он помогает улучшить функцию мозга и память, что особенно важно при болезни Альцгеймера. Также шалфей полезен для профилактики болезней сердца, говорится в публикации.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В региональном Правительстве обсудили вопросы ценового регулирования.
11 ноября 2021  20:45
Дмитрий Азаров поручил развивать в регионе систему ярмарок местной сельхозпродукции
279
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
11 ноября 2021  13:37
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
408
Еще 1 791 житель Самарской области заболел коронавирусом
11 ноября 2021  13:28
Еще 1 791 житель Самарской области заболел коронавирусом
749
самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
11 ноября 2021  11:41
Самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
364
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
11 ноября 2021  11:24
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
676
Весь список