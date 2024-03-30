«Искусство есть»: в Самаре шеф-повара разработали меню, вдохновленное спектаклями самарских театров

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Компания Milimon Family и самарские театры в рамках продолжения проекта «Искусство есть» представили специальное меню, созданное по мотивам спектаклей. Попробовать искусство «на вкус» можно с 28 марта по 31 мая 2024 года.



Проект зародился в 2023 году. Он был создан совместно с Самарским художественным музеем. Тогда вдохновением для шеф-поваров послужили картины русских и зарубежных художников.



В 2024 году в центре внимания театральные постановки. Участниками проекта стали Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, Самарский академический театр драмы имени М. Горького, театр-студия «Грань» и Самарский театр юного зрителя «СамАрт».



«Искусство есть» прокладывает мост между театральным и гастрономическим искусством. Так мы подчеркиваем значимость культурной жизни города и участвуем в ее развитии», – рассказывает о цели проекта ресторатор Евгений Реймер.



«Проект «Искусство есть», действительно, уникален. Сегодня в регионе ему нет аналогов! В этом году – это прекрасная коллаборация одного из ведущих рестораторов региона и наших знаменитых Самарских театров. Уверен, что данный проект обречен на успех!», – поделился мнением министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.



Команда шеф-поваров Milimon Family выбрала полюбившиеся жителям и гостям Самары спектакли и представила их гастрономическую интерпретацию. В результате были созданы блюда, передающие с помощью игры вкусов, ароматов и текстур замысел и атмосферу театральных постановок.



«Мне нравится сама идея этого проекта – он о взаимопроникновении разных жанров и видов искусств, о влиянии друг на друга живописи, театра, фотографии, музыки и искусства гастрономии. Это расширение горизонтов познания и еще одна грань творчества», – Денис Бокурадзе, художественный руководитель государственного драматического театра «Грань».



«Сотрудничество театра и ресторана – это интересный и необычный опыт. Казалось бы, мы такие разные, но ведь кулинария – это тоже искусство. Такая коллаборация обогащает обе сферы деятельности в равной степени и говорит о том, насколько многогранным может быть мир вокруг», – делится впечатлениями о проекте Денис Хуснияров, художественный руководитель театра «СамАрт».



Попробовать новые блюда можно в ресторанах «Ливингстон», «Харизма», «Beeroкратия», «Ваще огонь», «Чиполучо», «Чайхана Зира», «Кембридж», «Бенджамин», «Пряный Барашек» и Robbi с 28 марта по 31 мая 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства туризма Самарской области.

Фото: freepik.com