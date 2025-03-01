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Ирина Калягина провела рабочие совещания с руководителями областных учреждений культуры

1 марта 2025 14:55
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Главной темой совещаний стало обсуждение вопросов реализации государственной культурной политики на региональном и муниципальном уровне.

Ирина Калягина провела рабочие совещания с руководителями областных учреждений культуры и представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области.

Главной темой совещаний стало обсуждение вопросов реализации государственной культурной политики на региональном и муниципальном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Культуре отводится важное место в реализации государственной политики. Культура объединяет, дает опору для духовного и творческого развития. Одна из задач — воспитание молодого поколения в духе уважения к традиционным ценностям. Очень важно отнеситесь внимательно к своим творческим планам – новым постановкам, выставкам, культурным проектам», — обратилась к коллегам министр.

В регионе созданы условия для творческого развития, активного культурного досуга. В рамках национального проекта «Культура» капитально отремонтировано 55 объектов культуры (48 из них – сельские дома культуры), открыто 37 модельных библиотек, современным технологическим оборудованием, музыкальными инструментами оснащено 5 театров, 36 ДШИ и 21 музей. Реализация нацпроекта позволила не только существенно улучшить инфраструктуру отрасли, но и повлияла на качество жизни населения Самарской области. Эта работа будет продолжена и в последующие годы, уже в рамках федерального нацпроекта «Семья».

На региональном уровне, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, подготовлена программа «Культурные люди».

В 11 муниципалитетах откроются современные площадки для творчества в самых разных направлениях. В домах культуры появятся продюсерские центры с современным оборудованием для молодых музыкантов, студии звукозаписи, медиастудии, театральные и ремесленные мастерские, галереи игр и репетиционные базы.

Каждая команда муниципального образования разрабатывает уникальную концепцию, адаптированную под запрос своей аудитории, опираясь на богатое историческое наследие, культурные традиции и актуальные запросы местных жителей.

Также для муниципальных образований будут приобретены автобусы, для поездок школьников в ведущие театры региона. Театральные и концертные организации специально для молодёжной аудитории будут готовить дневные программы, которые можно посетить по Пушкинской карте.

В этом году предусмотрен плотный гастрольный график, в отремонтированные Дома культуры и Детские школы искусств губернии планируются выезды областных учреждений культуры.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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