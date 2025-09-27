Ирина Калягина приняла участие в открытии двух модельных библиотек в регионе

62

Проект в Ставропольском районе получил название «Хрящевка-Тур». Сюда «библиотека путешествий» будет привлекать не только жителей живописного села, но и многочисленных туристов, которые приезжают, чтобы прогуляться вокруг знаменитого «Замка Гарибальди».

В Жигулёвске появилась первая в городе модельная библиотека «Яблоко познания».

В библиотеке нового поколения будут проходить встречи участников клубов по интересам, предусмотрены

зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

«Я поздравляю всех с открытием еще двух современных модельных библиотек! Уверена, что новые культурные пространства преобразят культурную жизнь жителей, станут местом встреч для любителей книги, местом, где можно не только читать, но и обсуждать, учиться и развиваться!», - поделилась Ирина Евгеньевна.

В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек, модернизированных в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Фото: pxhere.com