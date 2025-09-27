Я нашел ошибку
В следующем туре 4 октября тольяттинская команда примет в Самаре петербургский "Зенит".
"Ахмат" обыграл "Акрон" в домашнем матче РПЛ - 3:0
В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек.
Ирина Калягина приняла участие в открытии двух модельных библиотек в регионе
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
По итогам проверки каких-либо нарушений и замечаний не выявлено.
Представитель Общественного совета ГУ МВД СО проверил работу Отдела полиции Отрадного
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс
Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали серебро на всероссийских соревнованиях!
Команда ГИМС СО заняла 2 место на XVIII Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям
В сельских домах культуры открываются современные творческие локации, рассчитанные в первую очередь на молодежь.
«Пространство смыслов и возможностей»: в регионе продолжается работа по созданию творческих мини-кластеров
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
Ирина Калягина приняла участие в открытии двух модельных библиотек в регионе

27 сентября 2025 17:56
62
В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек.

Проект в Ставропольском районе получил название «Хрящевка-Тур». Сюда «библиотека путешествий» будет привлекать не только жителей живописного села, но и многочисленных туристов, которые приезжают, чтобы прогуляться вокруг знаменитого «Замка Гарибальди».

В Жигулёвске появилась первая в городе модельная библиотека «Яблоко познания».
В библиотеке нового поколения будут проходить встречи участников клубов по интересам, предусмотрены
зоны для индивидуальной работы с доступом в Интернет.

«Я поздравляю всех с открытием еще двух современных модельных библиотек! Уверена, что новые культурные пространства преобразят культурную жизнь жителей, станут местом встреч для любителей книги, местом, где можно не только читать, но и обсуждать, учиться и развиваться!», - поделилась Ирина Евгеньевна.

В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек, модернизированных в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

 

Фото:   pxhere.com

 

на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
27 сентября 2025  13:22
На самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
374
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
27 сентября 2025  10:45
Вячеслав Федорищев поздравил воспитателей и дошкольных работников
200
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
337
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
383
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
1821
