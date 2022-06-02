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Интернет-портал Карты жителя Самарской области отметил первый день рождения

2 июня 2022 15:38
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В течение года портал Карты жителя Самарской области посетило 252 675 человек. Суммарное количество визитов превысило 546 480 тыс.

Год назад – 1 июня 2021 года – заработал интернет-портал «Карта жителя Самарской области». За этот период удалось опубликовать 2380 новостей, разместить 9660 афиш, рассказать о более чем 50 скидках и акциях, дать 5304 ответов на опросы. В течение года портал Карты жителя Самарской области посетило 252 675 человек. Суммарное количество визитов превысило 546 480 тыс.

Проект карты жителя и Интернет-портал был инициирован Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в Послании депутатам Губернской думы и жителям региона. Работа над проектом ведется в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».

Одной из задач портала является информирование жителей региона о новостях и мероприятиях на территории губернии, скидочных предложениях и акциях партнеров проекта. Также на портале реализован Личный кабинет для пользователей, который включает в себя информацию о Карте жителя, данные с госуслуг, социальный паспорт с доступными социальными категориями и льготами, а также возможность привязки социальных сетей.

Благодаря порталу жители региона могут подать заявку на оформление Карты жителя Самарской области не выходя из дома или офиса. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы: сведения о себе, данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта, а также выбрать отделение, где удобно будет забирать карту, и ее дизайн. Часть информации будет вносится автоматически. Также пользователю потребуется загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве, принять пользовательское соглашение и отправить заявку на обработку.

Интернет-портал представляет собой  агрегатор ключевых информационных ресурсов региона со следующими разделами: «Афиша», «Новости», «Опросы», «Скидки и акции».

В формировании новостной ленты реализуется механизм приоритетных адресных уведомлений граждан о наиболее важных событиях. Размещение контента происходит путем агрегирования и адаптации информации с партнерских сайтов. Заполнение раздела «Афиша» происходит путем генерации информации с федерального портала «Культура.рф».

Помимо перечисленных сервисов, Интернет-портал предоставляет возможность ознакомиться с программой лояльности платежной системы «МИР» от «Национальной системы платежных карт».

«Проект «Карта жителя Самарской области» и интернет-портал активно развиваются, появляются новые сервисы, новые партнеры. Растет посещаемость портала, увеличивается количество заявлений на оформление Карты жителя, в том числе онлайн. Без преувеличения можно сказать, что проект «Карта жителя Самарской области» стал одним из самых заметных и значимых цифровых событий», - сообщил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. 

«Самым важным аспектом проекта является информированность граждан о возможностях, получаемых при использовании Карты жителя. Создаваемые сервисы и программы лояльности должны быть востребованы и полезны. В этот скромный день рождения мы обновили интернет-портал проекта. Призываю участвовать в опросах, проводимых на портале, оставлять обратную связь. Мы работаем для вас», — подчеркнул Максим Карсаков, и.о. директора ГБУ СО «Цифровой регион», руководитель проекта «Карта жителя Самарской области».

 

Фото:   соцсети

 

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