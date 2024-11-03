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"Интерфакс": российские власти не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты

3 ноября 2024 20:11
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Рекомендовав производителям и сетям точечно снижать наценки на отдельные виды товаров.

Российские власти не считают целесообразным устанавливать "сверху" предельные розничные цены либо наценки на социально значимые продукты питания, оказавшиеся в зоне риска по динамике удорожания, передает interfax.ru.

Этой позиции придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и ФАС России.

Ведомства намерены совместно с ритейлерами и профильными союзами и ассоциациями организовать работу по расширению перечня продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители могут добровольно ограничивать наценки, тем самым повышая доступность товаров для малоимущих граждан.

Предложение не вводить ценовые ограничения, рекомендовав производителям и сетям точечно снижать наценки на отдельные виды товаров, в целом поддерживают участники отрасли, следует из заявления исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова.

"Сдерживание цен для всех категорий покупателей не имеет целесообразности, необходимо снижение цены для особо нуждающихся, а это может быть достигнуто персонализированными скидками для наиболее слабо обеспеченных слоев населения в части социальных товаров. При таком регулировании государству не потребуется выделения дополнительного финансирования, а покупатель получит снижение цен. У ритейла есть успешные примеры такого подхода, а производство при этом может развиваться", - передали его слова "Интерфаксу" в ассоциации.

 

Фото:   pxhere.com

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