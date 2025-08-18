Я нашел ошибку
Главные новости:
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб. По оценке экспертов, к концу года число участников может достичь 10 млн, что делает ПДС одним из самых масштабных добровольных механизмов накоплений в стране.

Деньги в рамках софинансирования взносов по программе долгосрочных сбережений (ПДС) поступят гражданам до сентября 2025 года, сообщил Минфин. Негосударственные пенсионные фонды уже получили реестры с информацией о суммах софинансирования от НРД и провели анализ. Как рассказал управляющий директор НПФ «БУДУЩЕЕ» Дмитрий Ключник, наибольший интерес к программе проявили россияне с доходом до 80 тыс. рублей.

По словам эксперта, за полтора года работы ПДС нашла отклик у массовой аудитории. Аналитика НПФ «БУДУЩЕЕ» показала, что ключевая группа участников — граждане со среднемесячным доходом до 80 тыс. рублей. При этом программа востребована и среди россиян, чьи доходы составляют от 80 до 150 тыс. рублей.

«Это подтверждает, что ПДС работает на широкую социальную базу. И это также является важным признаком эффективности программы: её формат оказался понятным, доступным и выгодным не только профессиональным инвесторам, но и массовой аудитории», — отметил Ключник.

Механизм господдержки устроен по трёхуровневой схеме. При доходе до 80 тыс. рублей государство добавляет 1 рубль на каждый рубль взноса. В диапазоне 80–150 тыс. рублей — 50 копеек на рубль, свыше 150 тыс. — 25 копеек. Максимальная сумма поддержки составляет 36 тыс. рублей в год. Чтобы её получить, гражданин должен внести 36 тыс., 72 тыс. или 144 тыс. рублей в зависимости от категории дохода. Так, человек с доходом 90 тыс. рублей в месяц, перечисливший 72 тыс. рублей в год, получает господдержку в размере 36 тыс. рублей и может дополнительно претендовать на налоговый вычет.

По данным фонда, градация стимулирует участников увеличивать взносы. Несмотря на необходимость вложить 72 тыс. рублей для получения полной господдержки в категории дохода 80–150 тыс., статистика показывает, что это условие не снижает интереса: напротив, граждане готовы вносить такие и даже большие суммы.

Анализ также выявил различия в финансовом поведении мужчин и женщин. Женщины чаще делают регулярные, но небольшие взносы. Мужчины склонны к редким, но крупным платежам. «Однако в контексте ПДС выигрывает регулярность: именно она позволяет системно получать как налоговые льготы, инвестиционный доход от НПФ, так и господдержку», — уточнил Ключник.

Он добавил, что ключевое преимущество программы — простота. Для получения поддержки не требуется подавать отдельные заявления: средства автоматически зачисляются на счёт участника в следующем году. Так, взносы 2024 года дают право на господдержку в 2025-м.

По данным Минфина, к лету 2025 года число участников ПДС превысило 5 млн человек, а общий объём накоплений составил 365 млрд рублей. Экспертные оценки показывают, что к концу года в программе могут участвовать до 10 млн россиян.

 

Фото:  freepik.com

 

