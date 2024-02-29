Инструктор-кинолог СИЗО-4 УФСИН СО посетила школу-интернат №3 города Тольятти

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На днях прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова провела уроки мужества для детей школы-интерната №3 города Тольятти, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Тематика визита была весьма актуальной и разнообразной.

Особый интерес у ребят вызвало выступление четвероногого друга Старка, яркого представителя служебных пород. Анастасия и Старк всегда собирают большие аудитории детей и взрослых, которые с интересом наблюдают за проводимой трюковой программой.

Также в рамках программы ребят посетил участник специальной военной операции, доброволец и поэт Александр Гущев. С ним состоялась оживленная беседа. Солдат рассказал немало интересных историй, ответил на все интересующие вопросы учеников.

В завершении ученикам школы-интерната продемонстрировали фильм о кинологах специальной военной операции.



Инструктор-кинолог СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова регулярно оказывает помощь кинологам СВО. Вместе с волонтерами она отправляет посылки своим коллегам в направлении новых регионов России.

— Благодаря нашей совместной работе с коллегами, четвероногим другом Старком, отмечает Анастасия, — все больше людей узнаёт о профессии кинолог, о добровольческом деле. Ежедневно множество людей присоединяется к волонтерскому движению для оказания помощи. Быть добровольцем в погонах – это большая ответственность и труд.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области