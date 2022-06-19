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Инспекторы ГИМС СО патрулируют акваторию Волги и ее притоков
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Инспекторы ГИМС СО патрулируют акваторию Волги и ее притоков

19 июня 2022 15:51
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С наступлением купального сезона патрулировать реки и озера приходится чаще.

Все больше самарцев спускают на воду свои лодки и катера, чтобы отдохнуть на волжских берегах. ​ В этот период наступает горячая пора у инспекторов ГИМС. ​ С наступлением купального сезона патрулировать реки и озера приходится чаще, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Накануне выходных дней в очередной профилактический рейд специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области отправились совместно с представителями СМИ.

В ходе патрулирования у судоводителей проверяли наличие регистрации маломерного судна и действующего удостоверения на управление им, спасательных средств, своевременное прохождение техосмотра.

Специалисты напомнили владельцам маломерных судов, что перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

За время рейда было остановлено​ около 10 судов. В этот раз протоколы о оформлять не пришлось. Грубых правонарушений выявлено не было.

Как отметил начальник Центра ГИМС Александр Старов: "Правонарушения и происшествия на воде случаются ежегодно, но, по нашим наблюдениям, их становится все меньше. Люди начинают более ответственно относиться к безопасности своей и окружающих. Летом мы патрулируем не только водные объекты, но и береговую линию, пляжи. Проводим беседы с родителями о необходимости контроля за своими детьми. Работа, направленная на предупреждение правонарушений и несчастных случаев на воде, ведется нашими специалистами круглый год».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия

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