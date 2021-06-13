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Инспекторы ГИМС СО ежедневно проводят профилактические рейды

13 июня 2021 15:03
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Цель рейдов - обеспечение безопасности на водных объектах, выявление нарушителей правил поведения на водоемах, проведение профилактических бесед.

В Самаре на Волге был проведен очередной профилактический рейд сотрудниками ГИМС.

Цель рейдов - обеспечение безопасности на водных объектах, выявление нарушителей правил поведения на водоемах, проведение профилактических бесед с отдыхающими, напоминание правил безопасности.

Распространённые правонарушения: отсутствие регистрации маломерного судна, не пройденный вовремя технический осмотр, «забывчивость» некоторых граждан о необходимости выхода на «большую воду» в спасательных жилетах.

За время рейда было составлено 2 протокола об административном правонарушении.

Благодаря ежедневным рейдам – нарушителей становится все меньше.

 

Фото:  облМЧС

Теги: Волга ГИМС СО рейд

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